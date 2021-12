Tradition trotz Corona: Zeit für die Familie zu Weihnachten

Auch in diesem Jahr trägt das Weihnachtsfest den Beigeschmack der Corona-Pandemie. Prominente und Bekannte aus dem Bezirk verbringen die Festtage dennoch in gewohnter Besinnlichkeit. Alexander Hauer, Leiter der Sommerspiele in Melk, wird das Weihnachtsfest kaum anders zelebrieren als in den vergangenen Jahren. „Wir halten es grundsätzlich immer sehr engfamiliär“, beschreibt er. Durch das ständige Umorganisieren aufgrund der Corona-Pandemie lässt die Weihnachtsstimmung noch etwas auf sich warten. Verzichten muss Hauer in diesem Jahr auf die musikalische Herbergsuche „MarandJosef“, die vom Verein Merkwürdig organisiert wird. Auch bei Nationalratsabgeordnetem Georg Strasser (ÖVP) werden Treffen zu Weihnachten eher in kleinen Runden stattfinden. In dieser Zeit sucht er vor allem die Besinnlichkeit: „Die Feiertage sind jedes Jahr ein wenig ruhiger, das werde ich auch heuer so halten.“ Walter Eigenthaler, Chef des gleichnamigen Autohauses, wird sein Weihnachtsfest „ganz normal verbringen“. Dies bedeutet für ihn im engsten familiären Kreis: „Gemeinsam mit unseren Eltern.“ Ein großes Treffen mit der gesamten Familie wird es bei ihm heuer nicht geben.

Deko als wichtiges Element in der Weihnachtszeit

Model Kerstin Lechner aus Schönbühel-Aggsbach erklärt, dass für sie zu Weihnachten vor allem die Dekoration sehr wichtig ist: „Bei uns ist alles geschmückt und ich lege sehr viel Wert auf einen schön gedeckten Weihnachtstisch.“ Lechner muss in diesem Jahr aber auf das Familientreffen in Aggsbach verzichten.

Um die Covid-Vorgaben einzuhalten, feiert SKN-Torhüter Christoph Riegler aus Ybbs nur im engsten Familienkreis. Ebenso hält es Tennisspieler Josef Riegler aus dem Texingtal. Und was kommt bei den Promis aus dem Bezirk am Heiligen Abend auf den Tisch?

Bei Hauer gibt es jedes Jahr Fondue, Georg Strasser wird in diesem Jahr einen Hirschbraten zubereiten. Ein Fixpunkt sind die Krapfen als Nachspeise. Bei Kerstin Lechner, die mit Unternehmer Kari Ochsner ihr privates Glück gefunden hat, gibt es dieses Jahr ein weihnachtliches Spezialitäten-Menü. Als Vorspeise serviert sie Beef Tartar, als Hauptspeise gibt es Pasta mit gegrillten Garnelen und als Dessert wird ein Rehrücken mit Schlag und Vanilleeis aufgetischt. Bei Christoph Riegler gibt es alljährlich Raclette, schmunzelt er. Und auch hier sind sich die Sportler einig: „Bei uns gab es die letzten drei Jahre immer Fondue“, schildert Josef Riegler.