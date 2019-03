Tobende Mütter, schimpfende Großväter, drohende Väter – die Umgangsformen auf den Fußballplätzen bei Nachwuchsspielen sind oft unschön und keinesfalls kindgerecht. Der NÖ Fußballverband hat das Problem erkannt und will mit einer Plakatkampagne gegensteuern. Kernbotschaft: Erwachsenen Sporplatzbesuchern soll ihre Vorbildfunktion bewusst gemacht werden.

Das scheint bitter nötig, denn laut Ybbser Nachwuchsleiter Harald Holzer nimmt die Problematik vor allem bei den Jüngsten immer mehr zu. „Bis zur U 12 sind vermehrt Eltern auf dem Platz. Wir reden aber mit den Betroffenen sofort“, sagt Harald Holzer. Die Ybbser haben auf die Problematik aber schon vor längerer Zeit reagiert. Die Verhaltensweise für die Trainer des ASK , sollten zu leidenschaftliche Elternteile über das Ziel hinausschießen, sind im Nachwuchskonzept verankert. Zudem schicken die Ybbser bei der Anmeldung der Nachwuchskicker einen eigenen Elternbrief aus.

Kommunikation vor den Spielen

Weiters setzt der Nachwuchsleiter in Ybbs auf die Kommunikation mit den Eltern, bevor der Anpfiff ertönt. „Wir sprechen mit den Zuschauern vor den Spielen und machen ihnen klar, dass es für die Kinder weniger um das Ergebnis geht, sonderndass sie Spaß am Fußball haben sollen“, erklärt Harald Holzer.

Bei den älteren Jahrgängen sieht Holzer weniger Probleme: „Sicher kommt es vielleicht einmal vor. Aber da sind weniger Eltern am Sportplatz mit dabei.“

Auch im gewichtigen Bereich der Nachwuchsturniere ist ein unverhältnismäßiges Verhalten von Begleitpersonen immer wieder Thema. So beispielsweise beim jährlich stattfindenden Jauerling Cup – mit rund 50 Nachwuchsteams eines der größten Turniere seiner Art.

„Vor einigen Jahren wäre es beinahe zu einem Spielabbruch gekommen, weil die Emotionen so hochgingen“, erzählt Johann Zeilinger, Mitorganisator des Jauerling Cups, von tumultartigen Szenen infolge einer Fehlentscheidung. Gerade die Person des Unparteiischen in dieser Funktion sei dabei aber nicht zu vernachlässigen. Zeilinger: „Es kommt auch auf den Schiedsrichter an – da kann sich gegenseitig viel hochschaukeln.“

Im Unterschied zum Ligabetrieb sieht Zeilinger beim Jauerling Cup aber keine vermehrten Ausschreitungen: „Größtenteils verläuft alles sehr ruhig und vernünftig.“

Ähnlich sieht es Alfred Konrad, Sportlicher Leiter beim SC Melk, langjähriger Jugendleiter beim SV Jauerling und ebenfalls Mitorganisator des Jauerling Cups: „Im Großen und Ganzen ist es bei den Turnieren immer sehr gesittet.“ Schwarze Schafe hat allerdings auch er schon erlebt: „Wir spielen eben nicht in der Champions League, es glauben aber viele, es muss Bedingungen wie bei Real Madrid oder Barcelona geben. Das Problem ist, wenn die Eltern mehr wollen als die Kinder.“