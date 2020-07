Viele Camper, samt Babyelefanten, hätten dieser Tage noch Platz in Marbach. Drei, vier Wohnwägen haben sich auf dem Grün an der Donau verteilt, die Campingsessel sind aufgeklappt, die Straßenschuhe sind den umgangssprachlichen Hausschlapfen gewichen. Regentropfen prasseln auf den weißen Pavillon.

Darunter herrscht trotzdem Urlaubsstimmung. Elsa und Günter Birker aus Graz trotzen Wind und Wetter – und dem Virus.

Ob die Coronakrise ihre Campingpläne beeinflusst hat? „Mitnichten, wir sind heuer schon das zehnte Mal hier in Marbach auf Urlaub. Was soll denn schon passieren?“, lacht Günter Birker. Bisher blieben sie meist eine Woche, auch dieses Jahr sind sieben Tage in der Donaugemeinde geplant. „Immer wenn die Marillenzeit ist, kommen wir hierher. Die besten gibt‘s in Schönbühel-Aggsbach“, verrät Birker.

„Viele Stammcamper bleiben heuer aus, die Birkers aus Graz sind eine Ausnahme“, schmunzelt Gerhard Engel, Betreiber der Anlage. Seit dem 29. Mai sind die Campingplätze Österreichs wieder für Besucher geöffnet. „Wir hatten auch ab dem ersten Tag Camper hier“, informiert Engel. Seither liefe es durchwachsen.

„Es gibt schon schwache Phasen – vor allem, wenn auch das Wetter nicht mitspielt. Da bleiben die Leute natürlich auch nicht lange.“ Bisher parkten meist Österreicher ihre Wohnwägen in Marbach – das Fehlen des internationalen Publikums spüre man in der „Corona-Saison“. „Normalerweise kommen viele Holländer, Deutsche oder Spanier. In dieser Saison checkten bisher nur einmal Franzosen ein“, erläutert Engel.

Um den Gästen einen „coronasicheren“ Aufenthalt am Marbacher Campingplatz zu gewähren, waren keine großen Umbauarbeiten notwendig. „Trennwände bei den Duschen und Waschbecken hatten wir schon, nur im Bürogebäue wurde eine Plexiglaswand eingebaut“, informiert Marion Martin, eine der drei Campingleiterinnen.

Deutlich weniger Camper sind in diesem Jahr am Campingplatz der Familie Jensch-Scherzer am Melker Donauspitz. Nach dem Ende der Saison soll mit dem Umbau des Campingplatzes begonnen werden. Insgesamt wird die Neugestaltung des Campingplatzes rund 200.000 Euro kosten. Betreiberin Karin Scherzer-Jensch will unbedingt zum Saisonstart im Frühjahr 2021 mit der Umgestaltung, die auch den Vorplatz des Fährhauses betrifft, fertig sein.

Am Emmersdorfer Campingplatz steht ebenso seit Mai alles für Camper bereit. Die Duschen wurden vor der Saison teilweise saniert.