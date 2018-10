Kopfschütteln löste bei SPÖ und Grünen im Bezirk der letztwöchige Antrag der FPÖ im Loosdorfer Gemeinderat aus. Darin forderten die Loosdorfer Blauen – nach einer Vorlage der Landespartei – den Erhalt der mobilen Sozialmarkt-Verkaufsstellen.

Hintergrund dafür ist, dass ab Mitte Dezember 30 mobile Sozialmarkt-Verkaufsstellen im Wald- und Mostviertel aufgrund von Einsparungsmaßnahmen beim AMS nicht mehr angefahren werden. Der zweite langjährige Fördergeber, das Land NÖ, wird das Projekt zwar weiterhin unterstützen, allerdings macht der Fehlbetrag des AMS die Schließungsmaßnahmen erforderlich.

Sieben Haltestellen im Bezirk betroffen

„Es ist beschämend, dass gerade hier wieder einmal bei den Schwächsten gespart wird“, betont die FPÖ in ihrem Antrag. Im Bezirk Melk sind sieben Haltestellen betroffen. „Dreist“, findet SP-Landtagsabgeordnter Günther Sidl das Vorgehen der FPÖ. „Das AMS bekommt von der türkis-blauen Bundesregierung weniger Geld für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, was zur Folge hat, dass die mobilen Sozial-Märkte eingestellt werden müssen“, ärgert sich Sidl.

Grotesk findet er dabei auch, dass die FPÖ, den Beschluss mitgefasst hat, und jetzt dagegen wettert: „Es ist unsere Verpflichtung, den Schwächeren in der Gesellschaft unter die Arme zu greifen, die FPÖ redet immer nur davon.“ Nur mehr wundern kann sich auch Grünen-Bezirkschef Emmerich Weiderbauer: „Das ist an Scheinheiligkeit nicht mehr zu überbieten, immerhin haben wir mit Hartinger-Klein ja auch eine FPÖ Sozialministerin. Man spielt vor, den Bürgern zu helfen, und in Wahrheit passiert das Gegenteil.“

Für Weiderbauer ist es eine „Sauerei“, dass das Angebot eingestellt wird. „Ich weiß, dass der Andrang in Melk immer groß war.“ Konfrontiert mit den Vorwürfen, setzt der Blindenmarkter FP-Klubobmann Martin Huber zu einem Rundumschlag an: „Es ist eine politische Unkultur, dass Grüne und SPÖ nicht bei Fakten bleiben und nur mit Lügen arbeiten. Die AMS-Einsparungen haben nichts mit den SOMA-Märkten zu tun.“