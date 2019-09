Wenn die Kilometerzahl über Existenzen entscheidet, wird es zum Kampf auf Zeit. Sechs Kilometer Abstand müssen zwischen einer neuen Hausapotheke und einer öffentlichen Apotheke sein, damit beide bestehen können. In manchen Gemeinden wird das zu einem Drahtseilakt und es werden Schlupflöcher gesucht, um dieser Regelung zu entgehen.

Für Diskussionen sorgte die Forderung auf Fortbestand der Hausapotheke in Ordinationen von St. Leonhard und Ruprechtshofen. Die ortsansässigen Ärzte wollten aufgrund der Apotheke im Ort ihre Medikamentenabgabe nicht aufgeben. Zum Leid von Apothekerin Regine Tröscher, die Einbußen zu verzeichnen hatte.

„Wir haben vor zehn Jahren unser Geschäft eröffnet. Die gesetzliche Übergangsfrist für Praxen mit Hausapotheke endet jetzt“, erklärt Tröscher. Dass Ärzte sich weigern, sich rein auf ihre ärztliche Tätigkeit zu konzentrieren und Apothekern die Zuständigkeit für die Abgabe von Arzneimitteln zu überlassen, entzieht sich ihrem Verständnis.

"Ärzte und Apotheken sollten zusammenarbeiten"

Florian Fedrizzi, der gegenüber der NÖN keine Stellungnahme abgeben wollte, hat sich aufgrund der gesetzlichen Regelung in einen Container im Umland abgesetzt. Hier darf er weiter Medikamente ausgeben, weil er die Sechs-Kilometergrenze erfüllt. Laut VP-Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer (Ruprechtshofen) lag der Umzug daran, dass ein Arzt ohne Hausapotheke nicht genug Gewinn machen könne.

Für Tröscher ist das kein Argument. Sie findet diese Diskussionen schade. „Ärzte und Apotheken sollten zusammen-, nicht gegeneinander arbeiten“, setzt sie nach. „Das Vier-Augen-Prinzip macht schon Sinn. Der Arzt diagnostiziert und verschreibt – der Apotheker kontrolliert und berät“, erklären Werner und Florian Luks von der Apotheke in Ybbs.

Für die Melker Landschaftsapotheken-Inhaberin Ulrike Diernegger-Gradwohl ist der Fall ganz klar. „Die Hausapotheken sind als Notfall-Medikamentenabgabestelle konzipiert und für abgelegene Gegenden, in denen die Entfernung zur nächsten öffentlichen Apotheke für die Patienten unzumutbar ist“, teilt sie mit. Grundsätzlich gehe es ihr um eine verlässliche Arzneimittelversorgung der Bevölkerung. „Niemals kann eine Hausapotheke ein Ersatz für eine öffentliche Apotheke sein“, betont Diernegger-Gradwohl.

Öffnungszeiten an Ärzte und Kunden angepasst

Es beginnt schon bei den Öffnungszeiten. „Ärzte haben ihre Hausapotheken höchstens 20 Stunden in der Woche offen,“ meinen die Geschäftsinhaber Dierneger-Gradwohl. Apotheken haben rund 55 Stunden geöffnet, hinzu kommen noch wöchentliche Nacht- sowie Wochenenddienste.

Auch Kathrin Stich von der Apotheke in Loosdorf hat ihre Öffnungszeiten an die Zeiten der Ärzte angepasst. Weiters bietet sie mit ihrem Team ein Lieferservice an, falls der Patient aus irgendwelchen Gründen nicht ins Geschäft kommen kann.

Zu dem Thema, Ärzte bräuchten die Hausapotheke, damit sie eine Ordination übernehmen, sagen Stich und Diernegger-Gradwohl klar: „Es ist zwar ein Motiv, aber nicht ausschlaggebend.“ Laut Stich wollen Jungärzte unter den gegebenen Konditionen nicht arbeiten. „Sie wollen fixe Arbeitszeiten, keine Nachtdienste, keine Visite machen. Die Kasse zahlt zu wenig“, glaubt Stich.

„Doch dieses Problem darf keinesfalls auf die Apotheken abgewälzt werden, indem der Arzt sich mittels Hausapotheke einen Zuverdienst sichert“, betont Diernegger-Gradwohl. „Ärzte sollten so gut verdienen, dass sie es nicht notwendig haben, einen anderen Beruf auszuüben“, stellt Florian Luks klar.

Würde sich jeder an die Gesetze halten, gäbe es laut Luks solche Diskussionen nicht. Denn sollten weiterhin Schlupflöcher genutzt werden, sei das langfristig gesehen der finanzielle Ruin für Apotheken.

Gemeindearzt Anton Schendl aus dem Yspertal führt eine Hausapotheke, weil sein Standort die gesetzliche Grenze erfüllt. „Meine Patienten genießen dieses Service“, erklärt Schendl. „Ich bin für ein Nebeneinander von öffentlichen Apotheken und Hausapotheken. Eine komplette Freigabe der Niederlassung wäre jedoch für beide Seiten nicht optimal“, meint der Mediziner.