Sei es der lang geforderte Schnellzug-Stopp in Pöchlarn, akuter Parkplatzmangel an den Bahnhöfen oder Kritik an Bussen, die nur im Zwei-Stunden-Takt fahren – der öffentliche Verkehr ist im Bezirk ein Dauerbrenner. Ab September soll sich die Anbindung für Schüler in ganz Niederösterreich verbessern. Im Auftrag des Landes hat nämlich der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) am Öffi-Netz gefeilt und präsentiert nun Optimierungen, die am 3. September, pünktlich zum Schulstart, in Kraft treten. Alle neuen Fahrpläne und Verbindungen sind im Internet unter www.anachb.vor.at zu finden. Konkret für den Bezirk sehen diese so aus:

Krumpe.

Zwei zusätzliche Kurse auf der Linie 7742 zwischen Ruprechtshofen und dem Bahnhof Melk bieten Verbesserungen für Berufspendler und Schüler aus den Gemeinden Ruprechtshofen und St. Leonhard am Forst mit dem Ziel Amstetten. Der Bus in der Früh fährt zum Bahnhof Melk und bindet an einen zusätzlichen Zug nach Amstetten an. Der Retourkurs am Nachmittag ist mit dem Unterrichtsende nach der sechsten Stunde der höheren Schulen in Amstetten abgestimmt.

Anbindung St. Pölten und Amstetten via Bahn-Strecke.

Ein zusätzlicher Zug zwischen der Landeshauptstadt und Amstetten soll in der Früh für Pendler-Entlastung sorgen. Dieser fährt um 6.27 Uhr am Hauptbahnhof St. Pölten ab und hält am Amstettner Bahnhof um 7.19 Uhr.

„Meistens hat der Zug ein paar Minuten Verspätung. Der Anschlusszug wartet nicht und fährt ihnen vor der Nase davon.“ Kritik eines Yspertalers

VP-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko zeigt sich zufrieden mit dem erneuerten Verkehrsangebot in Niederösterreich. „Die Verbesserungen sind ein gutes Beispiel für den laufenden Dialog zwischen Schulpartnern, VOR und dem Land Niederösterreich“, zieht er Bilanz, „Mir ist wichtig, dass alle Schüler möglichst sicher, komfortabel und einfach zur Schule und wieder nach Hause kommen.“ Alles andere als „komfortabel und einfach“ gestaltet sich allerdings der Schulweg so mancher Schüler der HLUW Yspertal. Von langen Wartezeiten an Haltestellen können sie nämlich schon seit Jahren ein Lied singen.

Jeden Freitag müssen sich die Jugendlichen auf ihrem Weg nach Hause vom Internat meistens in Geduld üben: Zuerst geht es mit dem Bus zum Bahnhof in Ybbs. Von dort aus fährt der City-Jet nach Amstetten. Genau dort liegt das Problem. „Meistens hat der Zug ein paar Minuten Verspätung. Der Anschlusszug wartet nicht und fährt ihnen fast jedes Mal vor der Nase davon“, kennt ein Yspertaler die Sorgen der HLUW-Schüler.

Die Situation wurde schon mehrmals hinterfragt. „Würde der Zug zwei oder drei Minuten später in Amstetten abfahren, käme er trotzdem pünktlich in der nächsten Station an“, schüttelt die kritische Stimme aus Ysperal den Kopf. Denn mit diesen zwei Minuten würden die Schüler auch ihren Zug nach Hause erwischen.