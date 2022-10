Waldviertler Ideen bei "Tage der offenen Ateliers"

Dieses Wochenende (15. und 16. Oktober) finden im gesamten Bundesland die „NÖ Tage der Offenen Ateliers“ statt. Im Bezirk Melk sind wiederum viele Künstlerinnen und Künstler dabei, um ihr Können einem breiten Publikum unter Beweis zu stellen. Einer von ihnen ist Raxendorfs Helmut Derfler, der in seiner Manufaktur aus Leidenschaft, „Waldviertler Ideenreich“, Interessierte hinter die Kulissen blicken lässt. In seinem Heim in Raxendorf (beim Sportplatz) können die Gäste aus einem reichen Angebot auswählen und ihm bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.