War es Brandstiftung? Polizei ermittelt nach Dachstuhlbrand

Großeinsatz in den Morgenstunden des 27. Dezembers 2022: Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Neusarling bei Kemmelbach brannte lichterloh. Knapp 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen, es war ein herausfordernder Einsatz: Der starke Wind fachte immer wieder Glutnester an, die NÖN berichtete:

Herausfordernder Einsatz Dachstuhl in Flammen: Großeinsatz in Neusarling bei Kemmelbach

Vom Dachstuhl des Wohnhauses ist so gut wie nichts übrig geblieben. Was allerdings nach dem Feuer bleibt, sind Fragezeichen um die Brandursache. Stefan Loidl, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, bestätigt NÖN-Informationen, dass der Verdacht auf Brandstiftung besteht. "Es wird in alle Richtungen ermittelt", fügt er hinzu.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.