Sie sind die Herren des Wassers: die Ybbser Wassermeister Walter Jankowetz und Daniel Hollaus. 1.700 Haushalte werden von ihnen mit Trinkwasser versorgt. „Das Wichtigste für uns ist, dass alle jeden Tag Wasser haben“, berichtet Jankowetz. Er ist seit 37 Jahren bei der Stadt angestellt.

Der gelernte Installateur hat sich über die Jahre gut ins Leitungsnetz eingearbeitet. „Das ist kein Job, den man innerhalb kürzester Zeit erlernt. Dazu braucht man Jahre“, erklärt er. Die 70 Kilometer langen Hauptleitungsnetze der Region Ybbs mit ihren 500 großen Schiebern und den vier Hochbehältern sind eine Wissenschaft für sich. „Auf den Plänen schaut alles anders aus. Wenn man dann etwa direkt mit einem Rohrbruch zu tun hat, muss man blind wissen, wo sich alles befindet“, bestätigt auch Daniel Hollaus.

„Die Pumpe lief 36 Stunden durch. Der Wasserverbrauch in Sarling war um 20 Prozent mehr als sonst.“Walter Jankowetz über die Coronazeit in Ybbs

Er wird Jankowetz‘ Nachfolger, wenn dieser in Pension geht. Die Ybbser haben einen Tagesverbrauch von 1.500 Kubikmetern. Von Wasserknappheit war hier noch nie die Rede. „Unser Brunnen wird nie leer. Wir könnten die Stadt zweimal versorgen“, freut sich der erfahrene Wassermeister. Beide sind stolz auf die Qualität des Wassers. Früher lag der Nitrat-Wert (Anm.: in den 1980er Jahren) bei 100, jetzt liegt er zwischen 20 und 30.

„Damals wurden mehr Kunstdünger und Mist auf den Äckern rund um die Hochbehälter ausgestreut, jetzt wird darauf geachtet, dass es keine Belastungen mehr gibt“, klärt Jankowetz auf. Die ständige Überprüfung bewahrt die Konsumenten vor schlechter Qualität. Stolz sind Jankowetz und Hollaus auf ihr keimfreies Wasser. Alle Leitungen werden regelmäßig durchspült. „Laut einer EU-Verordnung müssen wir auch Proben von Endverbrauchern nehmen, das ist oft schwierig. Denn manche Leitungen werden nicht regelmäßig benützt“, merkt Jankowetz an. Wenn dann hier Keime nachgewiesen werden, muss alles einmal abgeschlossen werden.

„Doch zum Glück war so etwas noch nicht notwendig“, sind sie erleichtert. „Als Wassermeister muss man eine Leidenschaft dafür haben, denn man ist 24 Stunden im Einsatz. Die Leute sind abhängig von einer durchgehenden Trinkwasserversorgung“, weiß Hollaus. Seitdem der Bio-Bauer im Team ist, grast eine Schafherde die Wiesenflächen rund um die Hochbehälter ab. „Früher haben wir das alles mähen müssen, jetzt führt mein Kollege seine Tiere hin und die erledigen den Job“, freut sich Jankowetz. Zur alltäglichen Arbeit zählt: Wasserzähler tauschen – 350 Stück im Jahr – Hausanschlüsse machen und Leitungen auf Lecks abhorchen. Eines ist beiden in der Coronazeit aufgefallen: Der Wasserverbrauch ist enorm angestiegen. „Die Pumpe lief statt zwölf Stunden 36 durch. Und der Verbrauch in Sarling war um 20 Prozent mehr als sonst um diese Zeit“, schließt Walter Jankowetz ab.