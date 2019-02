Zu 2.706 Einsätzen rückten die Feuerwehren im Bezirk Melk im vergangenen Jahr aus, um knapp 80 Einsätze mehr als im Jahr davor. Koordiniert wurden die Einsätze von den 18 freiwilligen Disponenten in rund 8.760 Dienststunden.

Quelle: BAZ; Foto: Steiner; Grafik: Gastegger

Während die Zahl der Schadstoffeinsätze auf 71 (2017: 99) zurückging, gibt es vor allem bei den Technischen Einsätzen und den Brandeinsätzen markante Anstiege. Waren es 2017 noch 2.019 Einsätze, stieg die Zahl 2018 auf 2.089 Einsätze an. Einen eklatanten Anstieg gab es auch bei den Brandeinsätzen: Die Florianis rückten im vergangenen Jahr zu 546 Bränden (2017: 509) aus. Zum Vergleich: 2016 waren es nur 307 Brandeinsätze. Warum es in den letzten Jahren zu vermehrten Bränden kam, kann Bezirksfeuerwehr-Kommandant Stellvertreter Anton Jaunecker nicht beantworten: „Sie haben aber sicherlich nicht ausschließlich mit den trockenen Sommern in den letzten Jahren zu tun.“ Ein Blick auf die Statistik verrät aber, dass die Florianis vor allem in der Zeit von Juni bis September bei Brandeinsätzen besonders gefordert sind.

Bezirksfeuerwehr-Kommandant Roman Thennemayer bedankt sich für den Einsatz der Kameraden. | Archiv/NÖN

Abseits der Einsätze organisierte das Bezirksfeuerwehrkommando im vergangenen Jahr die Basisausbildung neu. Erstmals findet der Kurs mit allen Wehren gemeinsam statt und nicht mehr für jede Feuerwehr einzeln. „Wir haben neue Ausbildungsinhalte hinzugefügt, etwa das richtige Hantieren mit einem Feuerlöscher“, erklärt Jaunecker Teile der Grundausbildung der Einsatzkräfte.

Durch das neue Feuerwehrhaus in Melk erfolgte auch die Übersiedlung des Bezirksführungsstabs für Katastrophenfälle von Pöchlarn nach Melk. Wann die Übersiedlung der Bezirksalarmzentrale folgen wird – diese ist derzeit im Rotkreuz-Haus in der Bezirkshauptstadt untergebracht – ist laut dem Bezirksfeuerwehr-Kommandanten Roman Thennemayer noch offen.

Neues Tunnelkonzept für die Westbahn

Neu ist auch das ÖBB-Tunnelkonzept, welches gemeinsam mit der ÖBB ausgearbeitet wurde. Dabei gibt es für die Feuerwehren unter anderem eigene Schulungen.

Stellvertreter Anton Jaunecker verweist auf die Neuaufstellung der Basisausbildung. | Archiv/NÖN

Zukünftig mit weniger Mann ausrücken wird man auch bei Suizideinsätzen entlang der Westbahnstrecke. „Einerseits wollen wir die Kameraden schützen und andererseits ist das Arbeiten unter eingeschalteten Oberleitungen auch gefährlich“, betont Jaunecker.

Bei den Übungen hebt Jaunecker die Stabsrahmenübung Donauhochwasser hervor. Dabei wurde der Ernstfall von Oberösterreich bis zum Burgenland geprobt. „Wir haben auf der BH Melk die Bezirkseinsatzleitung gemacht. Zudem mussten wir jemanden aus der Donau bei Ybbs retten“, erzählt Jaunecker von der Übung.