Ein Elternbrief von Stiftsgymnasiums-Direktor Anton Eder sorgt derzeit für Aufregung bei einigen Erziehungsberechtigen. Diese meldeten sich bei der NÖN und brachten ihren Ärger zum Ausdruck, trotz Schulschließung weiterhin die volle monatliche Schulgebühr von 250 Euro pro Kind zu bezahlen. Begründet wird der Schritt im Schreiben damit, dass auch in der Schule laufende Kosten abgedeckt werden müssen.

Konfrontiert mit dem Ärger der Eltern verweist Eder, wie auch im Brief, auf die Möglichkeit einer Schulgeldunterstützung in Fällen hin, wo Eltern von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sind. Ebenso gab es vonseiten der Schule und des Elternvereins eine Laptopaktion für einige Schüler zur Verbesserung des Fernlernens. „Ich verstehe das subjektive Gefühl, wenn die Kinder nicht in der Schule sind, trotzdem zahlen zu müssen. Die aktuelle Situation bedeutet aber für unsere Lehrer auch einen Mehraufwand und es wird nach wie vor die Leistung erbracht. Wenn Eltern Hilfe brauchen, werden sie aber unterstützt“, betont Eder.

Indes läuft seit Montag für die achten Klassen und die 79 Maturanten wieder der Regelschulbetrieb. Die künftigen Maturanten mussten beim Eingang ihre Hände desinfizieren sowie den Mund-Nasenschutz tragen. „Die Freude nach so langer Zeit Klassenkollegen und Lehrer wieder zu sehen war groß“, sagt Eder. Einzigartig in der Geschichte des Stiftsgymnasiums ist auch, dass der Unterricht in den großen Sälen Kolomanisaal, Dietmayrsaal sowie in den Tagungsräumen stattfindet. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kandidaten die Matura trotz der aktuellen Umstände souverän meistern werden“, meint Eder.

Mit dem Ärger einiger Eltern ist auch Direktor Gerhard Hackl aus der HLUW Yspertal konfrontiert. Auch dort sorgt die Fortzahlung des Schulgelds, rund 1.200 Euro pro Schuljahr, für die Schule des Stiftes Zwettl für Unmut. Als Entgegenkommen wurde der Betrag in den betroffenen Monaten um 16 Prozent reduziert, im Juni läuft wieder Normalbetrieb.

HLUW: Beiträge für Internat reduziert

Im Internat wurden die Beträge um 50 Prozent reduziert. „Wir haben darauf geachtet, Fixkosten zu reduzieren. In der Schulküche und im Internat haben wir die Leute auf Kurzarbeit geschickt“, erklärt Hackl. Er betont aber auch die hohen Fixkosten der Schule: „Wir kommen derzeit sehr schlecht durch. Das Stift Zwettl unterstützt uns aber.“

Im Schulzentrum Ybbs ist ebenso ein monatliches Schulgeld (100 Euro) fällig. Beschwerden gibt es derzeit keine, da laut SZ-Direktor Reinhard Graf der Stundenplan 1:1 via der Videoplattform Teams durchgeführt wird. „Die Rückmeldung der Eltern ist sehr positiv. Unsere Schüler hatten bereits sehr viel Eigenverantwortung“, sagt Graf. Er sieht eher die Rückkehr zum Schulbetrieb im Juni mit der Teilung der Schüler in Gruppen als Problem: „Für uns ist die Teilung eigentlich ein Rückschritt, da wir derzeit mit unserem fixen Stundenplan weiterarbeiten und die Schüler ihren normalen Stoff gelehrt bekommen.“

In der LFS Sooß entfielen die Beiträge für Internatsleistungen. „Für den Zeitraum der Schulschließung werden selbstverständlich keine Gebühren eingehoben und jene vom Monat März wurden bereits aliquot rückerstattet“, informiert Direktorin Rosina Neuhold.