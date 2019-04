Schwimmen in Seen, Spielen auf Spielplätzen oder in Parks, Wanderungen in Wäldern oder auf Almen – Aktivitäten in der freien Natur sind beliebt. Doch wer haftet für Unfälle auf öffentlichen Plätzen? Die NÖN fragte im Bezirk nach, wo Gefahren lauern und wie mit Unfällen umgegangen wird.

Aktuelles Sperrgebiet ist das Naturschutzgebiet im Ofenloch in Albrechtsberg bei Loosdorf. „Die Eschen sind so morsch, dass sie jederzeit umfallen könnten“, berichtet SP-Bürgermeister Thomas Vasku. Das Ofenloch ist sehr beliebt bei Wanderern und Reitern. Trotz mehrfacher Warnungen, laut denen das Gebiet bei Sturm zu meiden sei, pflückten trotzdem Leute Bärlauch oder joggten Richtung Mauer. „Jetzt wurde es offiziell gesperrt. Und das bleibt bis zum Sommer auch so“, bestätigt Vasku. Die kranken Bäume wurden schon gekennzeichnet und werden bald gefällt.

Auch im Gebiet der Konik-Pferde soll sich etwas ändern. Die Wege durch das Naturschutzgebiet sollen nicht mehr bei den Vierbeinern entlanglaufen. „Wir wollen alle schützen – sowohl Mensch als auch Tier“, konkretisiert er. „Ich will vorsorgen, denn im Nachhinein ist es zu spät. Und dann sind wir schuld“, seufzt der Ortschef.

Die Angst von Vasku ist nicht unbegründet. Denn marode Bäume sorgten schon einmal für ein trauriges Ereignis im Bezirk.

Der 28. Juli 2012 wird den Pöchlarnern ewig im Gedächtnis bleiben. Ein plötzlich auftretender Orkan beim Mittelalterfest im Schlosspark knickte Bäume wie Grashalme um. Ein herabfallender Ast riss zwei Menschen aus dem Leben und dreizehn weitere wurden durch herumwirbelnde Gegenstände und Äste verletzt.

Zurück blieben Trauer, Wut und die Frage, wer zur Verantwortung gezogen wird. Die Stadtgemeinde wurde nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz zu einer Geldstrafe von 1.250 Euro verurteilt. Keiner der Betroffenen hat einen persönlichen Vorwurf gegen die Stadtgemeinde erhoben. Aus den Aussagen ging hervor, dass alle so ein Ereignis noch nie erlebt haben und auch niemand mit so einem Sturm gerechnet habe. Doch eines wurde schon bemängelt: Die Gemeinde hätte schon früher eine Fachfirma zur Begutachtung der Bäume beauftragen sollen. Aus dem Prozess von damals geht auch hervor, dass es bereits einen mündlichen Auftrag für den Unglücksbaum gegeben hatte. Doch der schriftliche Vertrag fehlte noch.

Im Ernstfall haftet die Gemeinde

Nach diesem tragischen Vorfall steht der Park unter besonderer Beobachtung. Aktuell werden mehrere Bäume im Schlosspark gefällt. Ein Gutachten stellte mehreren alten Buchen kein gutes Zeugnis aus: Es fehlt ihnen an Standfestigkeit. Kurz gesagt: Die Motorsäge musste her. „Es war Feuer am Dach. Die Bäume waren innen schon ganz hohl“, erklärt VP-Bürgermeister Franz Heisler. Auch die Fichten fielen der Axt zum Opfer, da sie akut windwurfgefährdet waren. „Wir mussten eingreifen, hier geht es um die Sicherheit. Und im Ernstfall haftet die Gemeinde“, weiß Heisler.

Ebenfalls um die Sicherheit geht es in öffentlichen Bädern wie im Melker Bad. Vor allem die Rutschen und der Sprungturm sind Gefahrenquellen. Der für das Bad zuständige SP-Stadtrat Jürgen Eder weiß darum: „Damit nichts passiert, haben wir unser gut geschultes Personal.“ Mit Argusaugen wird darauf geachtet, dass die Badegäste die Regeln einhalten. „Es darf nicht auf dem Bauch gerutscht oder am Sprungturm gerangelt werden“, betont Eder. Er ist froh, dass bis auf ein paar Schürfwunden in letzter Zeit nichts war. „Die Kinder empfinden unsere Bademeister als streng. Aber besser streng als ein Unglück, das zu vermeiden gewesen wäre,“ so Eder.