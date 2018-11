Der Klimawandel beweist mit dem äußerst sommerlichen November dieses Jahr seinen Skeptikern, dass es ihn sehr wohl gibt: Die Temperaturen in ganz Niederösterreich steigen teilweise über die 20 Grad-Grenze. Spitzenwert in der Bezirkshauptstadt: sonnige 21,7 Grad in Melk.

Die lange Wärmeperiode, vom Frühjahr bis in den Spätherbst, schlägt sich – je nach Branche – höchst unterschiedlich zu Buche. Besonders die Landwirtschaft leidet massiv unter den Konsequenzen der schwindend geringen Niederschlagsmenge in den vergangenen Monaten. So lässt der Rekord-Sommer die Felder staubtrocken und mit braunen Flecken zurück. „Wir spüren den Klimawandel mittlerweile sehr deutlich. Dahingehend muss sich auch die Landwirtschaft verändern“, betont Bauer und FP-Landeskammerrat Manfred Mitmasser. Während für betroffene Landwirte das österreichweite Dürrehilfspaket und die Hagelversicherung schlagend werden (mehr dazu auf den Seiten 30 und 37), beschert der Klimawandel anderen Branchen hingegen ein sattes Wirtschaftsplus.

„Baustellen-Betrieb bis Weihnachten – das konnte sich früher wohl keiner vorstellen.“Stefan Schrittwieser jun., Putz & Fassaden

Früher mussten Gastronomen etwa ihre Schanigärten spätestens Mitte Oktober einwintern – dieses Jahr bleiben Tische, Stühle und Bänke wohl noch einige Zeit vor den Lokalen stehen. So wie etwa die Sitzgarnituren des Café Madar am Melker Rathausplatz. „Dieser warme November ist schon eine Ausnahme – aber er hat der Gastronomie gutgetan“, meint Madar.

Quelle: ZAMG; Foto: MNStudio/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Es ist aber nicht nur die Gastronomie, die vom späteren Kälteeinbruch profitiert. Auch die Bau- und Fassadenbranche jubelt: Mussten die Arbeiter früher bei Schneefall die Baustellen verlassen, kann mittlerweile meist noch bis in den Dezember gearbeitet werden. „Sogar fast bis Weihnachten. Das konnte sich früher wohl keiner vorstellen“, weiß Stefan Schrittwieser jun., einer der Geschäftsführer von Putz & Fassaden in Mank. Seit rund fünf Jahren bemerkt er diese Entwicklung. „Für uns ist das super. Wir wickeln dadurch viele Baustellen deutlich schneller ab und schaffen auch mehr Projekte“, erläutert Schrittwieser jun. die positiven Aspekte.

„Stempelzeit“ verkürzt sich durch Klimawandel

Ein weiterer Pluspunkt: Wenn die Baustellen länger besetzt sind, melden sich die Arbeiter auch später beim Arbeitsmarktservice. AMS-Bezirksstellenleiter Josef Mayer betont aber, dass dies in den letzten Jahren kaum mehr der Fall war. Durch die Entwicklungen am Baustoffsektor sind die Auswirkungen zuletzt geringer geworden. „Heutzutage kann etwa auch bei niedrigen Temperaturen noch betoniert werden. Das war früher nicht möglich“, meint Mayer. Wenn es zu schneien beginnt, führt schlussendlich an der „Stempelzeit“ kein Weg vorbei.