Eine kurvige Landstraße, die Dämmerung hat eingesetzt, etwas regt sich am Straßenrand – Vollbremsung! So oder ähnlich erging es 2019 1.639 Autofahrern im Bezirk Melk, die in einen Wildunfall verwickelt waren. Im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung: 2018 waren es noch 1.477.

„Wildunfälle mit Fahrzeugen sind natürlich ein großes Problem“, sagt Bezirksjägermeister Robert Wurzer in Bezug auf die Schäden an Fahrzeugen und Personen. Aber auch am Wildbestand. Denn im Vergleich zu den knapp 1.100 Verkehrsunfällen mit Rehwild (siehe Grafik) wurden nur gut 5.600 Tiere erlegt. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei Feldhasen und Fasanen. „Und dabei gibt es noch eine sehr hohe Dunkelziffer“, betont Wurzer.

Besondere Vorsicht sei laut des Bezirksjägermeisters in drei Phasen des Jahres geboten: im Frühjahr, wenn die Einstandskämpfe des Rehwilds zu mehr Aktivität führen, in der Brunftzeit Ende Juli und Anfang August sowie im Herbst bei der Ernte der landwirtschaftlichen Flächen, beispielsweise von Maisfeldern, wenn sich das Habitat der Tiere schlagartig verändert. „Das sind die drei Zeiträume, wo es am schlimmsten ist“, sagt Wurzer.

NOEN

Welche Maßnahmen werden im Bezirk zur Vermeidung von Wildunfällen ergriffen? Zum einen rein optische oder optisch-akustische Vorrichtungen, die das Wild im Straßenbereich abschrecken. Und das durchwegs mit viel Erfolg. „Zum Beispiel auf der B1 zwischen Loosdorf und Groß Sierning hat das viel gebracht“, spricht Wurzer von einer deutlichen Reduktion der Wildunfälle. Zum anderen weisen Warnschilder bei neuralgischen Punkten auf besonders viel Wildwechsel hin, wie Polizei-Chefinspektor Herbert Oberklammer bemerkt. Zusätzlich werden vonseiten der Jägerschaft die Abschüsse in Bereichen mit viel Fallwild forciert, erklärt Wurzer: „Je geringer die Wilddichte ist, desto weniger Wildwechsel gibt es.“ Besonders betroffen sind neben der B1 die B36 nördlich von Ybbs und die B29 in der Region Mank.

„Es muss der zuständige Jagsausübungsberechtigte verständigt werden. Kennt man diesen nicht, ist die Polizei zu informieren“ Robert Wurzer

Aber auch die Autofahrer selbst können das Risiko eines Unfalls mit Hirsch, Reh, Feldhase und Co. minimieren. „Vor allem in der Dämmerungszeit sollte man langsam fahren und bremsbereit sein sowie die Schilder beachten“, informiert Oberklammer.

Ist es tatsächlich zu einem Zusammenstoß gekommen, muss richtig gehandelt werden. „Es muss der zuständige Jagsausübungsberechtigte verständigt werden. Kennt man diesen nicht, ist die Polizei zu informieren“, betont Wurzer. Wichtig sei dabei, zuerst keine Vollbremsung zu machen. „Wenn man ins Schleudern gerät und dadurch im Straßengraben landet, kann der Schaden noch viel größer sein“, schildert Wurzer. Beim Aussteigen, insbesondere am Abend und in der Nacht, sei generell Vorsicht geboten und das Tragen einer Warnweste zu empfehlen.

Der Anruf bei Jäger oder Polizei sollte dann so viele Informationen wie möglich über die genaue Stelle des Unfalls beinhalten – beispielsweise eine Straßenkilometerangabe, die Fahrtrichtung oder auffällige Punkte wie eine Ortstafel. „Wenn der Jäger um 11 Uhr nachts gerufen wird und vier Kilometer auf der Bundesstraße absuchen muss, ist das verletzte Wild kaum zu finden. Und es ist gefährlich für den Jäger“, betont Wurzer.

Neben dem Schaden am Wild sieht sich ein Unfalllenker mit dem Sachschaden am Fahrzeug konfrontiert. „Im Durchschnitt belaufen sich diese auf 1.500 Euro“, erzählt Jürgen Brandstetter, Versicherungsmakler in Ybbs. Besonders betroffen seien in der Regel Stoßstange und Motorhaube, bis zum Totalschaden sei aber alles möglich – auch abhängig vom Wert des Fahrzeugs. Brandstetter hebt hervor, dass es „relativ einfach“ sei, sich gegen einen Wildschaden zu versichern. Ohnehin enthalten sei dieser in einer Vollkaskoversicherung. Aber auch in jeder üblichen Teilkaskoversicherung seien diese inkludiert. „Eine Teilkasko ohne Parkschäden und Vandalismus gibt es durchschnittlich ab 150 bis 200 Euro Versicherungsprämie pro Jahr“, informiert Brandstetter, dass damit auch ein Wildschaden abgedeckt wäre, wobei es jeweils eine Variante mit und ohne Selbstbehalt gebe. Wichtig sei es in diesem Fall, nicht nur einen Jäger nach dem Unfall zu kontaktieren, wie Brandstetter ausführt: „Versicherungstechnisch muss die Polizei verständigt werden.“