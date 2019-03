Neo-Häuselbauer sollten jetzt gut aufpassen: Denn wer noch auf der Suche nach einem passenden Grundstück ist, sollte vorher noch einmal einen Blick auf sein Konto werfen. Im Bezirk Melk gibt es eine enorme Grundstückspreis- Schwankungsbreite. Hier liegt der Preis pro Quadratmeter zwischen 14 und 160 Euro. Wer eine besondere Lage will, wie einen Blick auf das Stift Melk oder den Ötscher, muss tief in die Tasche greifen.

In der Bezirkshauptstadt zahlen zukünftige Grundstücksbesitzer zwischen 120 und 160 Euro pro Quadratmeter. „Bei uns in der Branche spricht man von den drei L – Lage, Lage, Lage“, erklärt Remax-Chef Martin Zehetner. Verkehrsanbindung, Infrastruktur und der Preis spielen eine große Rolle bei der Grundsuche. Daher siedeln sich Jungfamilien laut ihm öfters im Umland von Städten an, da das Bauen für sie sonst nicht leistbar wäre.

„Ich wünsche mir in meiner Gemeinde einen Geburten-Boom. Doch erzwingen kann man nichts.“Roman Grabner, VP-Bürgermeister Nöchling

Der Bezirkssieger punkto günstig wohnen ist Dorfstetten. Hier kostet der Quadratmeter 14 Euro. Doch wer so weit fernab vom Schuss baut, sollte mobil sein und längere Fahrtzeiten, wie zum Arbeitsplatz, in Kauf nehmen wollen. Wichtig für Gemeinden, um eine extreme Abwanderung zu vermeiden, ist ein moderates Angebot für Wohnungssuchende und Bauwillige. Petzenkirchen verzeichnete so ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Wir haben ein kostengünstiges Bauland geschaffen und verschiedene Wohnstrukturen beschlossen“, freut sich SP-Bürgermeisterin Lisbeth Kern. Die gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung scheinen den Suchenden zu gefallen. Auch Marbach und Klein-Pöchlarn verzeichneten einen Einwohneranstieg. „Der Mix aus Erholungsgebiet und einer trotzdem gegebenen guten Anbindung an die umliegenden Städte gefällt den Menschen“, weiß Johannes Weiß, SP-Bürgermeister von Klein-Pöchlarn.

Um Einwohner kämpfen muss indes Nöchling. Die Gemeinde verzeichnete den stärksten Abgang im Bezirk Melk. Gegenüber zum Vorjahr gab es ein Minus von 1,86 Prozent.

Wohnten im Jahr 2017 noch 1.085 Einwohner in der Gemeinde, leben derzeit noch 1.057 Menschen dort. „Wir hatten viele Sterbefälle und ein paar Familien sind weggezogen“, teilt Ortschef Roman Grabner wehmütig mit. „Mir wäre ein Geburten-Boom recht, aber dazu kann niemand verpflichtet werden“, schmunzelt er. Er hofft aber, dass sich durch die neuen Umwidmungen wieder mehr Leute ansiedeln.