Das erste Mal fand der FF-Bezirkswasserdienstleistungsbewerb in Blindenmarkt auf den Auseen statt – eine gelungene Premiere, wie Bezirkskommandant Roman Thennemayer betont: „Insgesamt haben 457 Zillenbesatzungen teilgenommen. Teils sind die Kameraden aus ganz Niederösterreich und sogar Oberösterreich angereist.“

Lob gab es für die Organisation: „Die Feuerwehr Blindenmarkt, die Bewerbsleiter um Otto Zehetbauer und auch Bezirkssachbearbeiter Wolfgang Tippl haben ganze Arbeit geleistet“, zieht Thennemayer seinen Hut.

Hut ab hieß es auch vor den Leistungen der Florianis: In bereits bekannter Manier räumten die Melker Feuerwehrdamen Brigitta Bruckner und Alexandra Reiter gemeinsam und einzeln sowohl in der Kategorie Bronze als auch in Silber ab.

Zillen-Profis holten sich die Siege

Bei den Herren hatten die Pöchlarner Kollegen Mathias Auer und Clemens Resch in Bronze sowie Daniel Füsselberger und Thomas Pitzl von der FF Blindenmarkt in Silber die Nase vorne. Sie sicherten sich auch in der Einzelwertung Podestplätze.

„Der Bewerb war ein voller Erfolg“, freut sich VP-Bürgermeister Franz Wurzer. „Es war toll, an einem der schönsten Orte Bildenmarkts so eine große Anzahl an Feuerwehren zu sehen. Ich hoffe, dass unsere Gemeinde und auch das Seefest in guter Erinnerung bleiben.“

Davon war auch der Blindenmarkter FF-Kommandant Manfred Schmidl überzeugt, der auch seine ganze Mannschaft für ihren Einsatz lobte: „Dass gerade der 40. Bezirkswasserdienstleistungsbewerb bei uns stattgefunden hat, ist schon etwas Besonderes.“