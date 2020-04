Trotz Zwangsschließung hatten Jasmin und Jakob Fuchs in den vergangenen Wochen keine Zeit, die Füße hochzulegen. „Wir sind jeden Tag in der Gärtnerei gewesen. Die Blumen und Pflanzen gehören schließlich gehegt und gepflegt“, erklären die Betreiber der Pöchlarner Gärtnerei „Gartenfuchs“.

Um auch in Krisenzeiten die Kunden mit Blühendem zu versorgen, startete die Pöchlarner Gärtnerei zudem einen Lieferservice. Dieser wird auch jetzt, wenn die Gärtnereien, Baumärkte sowie kleinere Geschäfte wieder offen sind, weiter angeboten. In den Blumenboutiquen im Bezirk ist man aber noch längst nicht wieder zurück in der Frühjahrs-Hochsaison angekommen.

„Man merkt einfach, dass keine Hochzeiten oder andere Veranstaltungen sind. Das Geschäft mit Blumen als Dekoration oder Geschenke fällt weg“, erklärt Jasmin Fuchs. Sie bemerkt in Coronazeiten aber einen neuen Trend: „Die Leute kaufen vermehrt Jungpflanzen und –bäume, um selbst anzubauen.“

Nachfrage an Pflanzen, Dünger und Erde

Auch die Gärtnerei Lagler hat wieder geöffnet. Geschäftsführerin Viktoria Lagler freut der Andrang der Kunden. Allerdings: „Von einem Shopping-Feeling sind wir aber noch entfernt. Da sind auch einfach der Abstand und die Gesichtsmaske im Weg.“ Lagler blickt aber positiv in die Zukunft: „Wir sind zumindest am Weg zur Normalität.“ Beim Hagebaumarkt Schuberth in Melk scheint man sich dorthin schon zu befinden.

„Der Andrang war hoch, aber nicht um so viel stärker wie sonst um diese Zeit“, berichtet Matthäus Osrecki. Die Gartensaison lockt, wie der Marketingleiter erläutert: „ Grünpflanzen, Dünger und Erde werden gekauft. Es geht alles im Sinne der Schutzmaßnahmen diszipliniert über die Bühne, das freut uns.“