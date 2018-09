Ein junges Paar besuchte am Samstag-Abend eine Veranstaltung in einem örtlichen Lokal. Gegen 1 Uhr in der Früh machten sich die beiden zu Fuß auf den Nachhauseweg. Zur selben Zeit war auch ein Autofahrer auf der Straße unterwegs. Es kam zum Unfall - der für die junge Frau tödlich endete. Ihr Freund trug schwere Verletzungen davon.

Der Pkw-Lenker beging Fahrerflucht – laut NÖN-Informationen soll es sich dabei um den Schwager des Schwerverletzten handeln. „Der Verwandtschaftsgrad ist im Moment noch Gegenstand der Ermittlungen“, informiert Chefinspektor Johann Baumschlager vom Landespolizeikommando.

Unter Schock setzte der Lenker, Familienvater von drei Kindern, seinem Leben selbst ein Ende.