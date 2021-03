Ein 22-Jähriger war nach Polizeiangaben im Zuge eines Überholmanövers in den entgegenkommenden Wagen eines 38-Jährigen gekracht. Der Jüngere wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert, um seinen Unfallgegner kümmerte sich der Rettungsdienst. Beide Lenker wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.