NÖN: Am Dammererhof leben drei Generationen beisammen. Wie hat der Lockdown im Zeichen der Großfamilie funktioniert?

Silke Dammerer: Wir haben es eigentlich sehr genossen. Joe und ich sind viel unterwegs, jetzt hatten wir Zeit für gemeinsame Essen und Gespräche. Die Arbeit in der Landwirtschaft ging trotzdem weiter. Daneben haben wir zwei getrennte Haushalte und sind uns auch nicht auf die Zehen gestiegen.

„Wegen schockierenden Bildern aufzuschreien, gleichzeitig aber Schnitzel um 2,99 Euro zu essen, passt nicht zusammen.“ Silke Dammerer

Am Anfang war die Zeit von vielen Hamsterkäufen geprägt. Welche Auswirkungen hatte das auf Ihren Hofladen?

Bei den Leuten hat ein Umdenken stattgefunden und es war für viele Menschen auch eine Weichenstellung, um das Einkaufsverhalten zu reflektieren. Bei uns war die Nachfrage nach regionalem Fleisch so groß, dass wir auch ein zweites Rind schlachten mussten. Jetzt stehen die Leute zwar nicht mehr auf der Straße vor dem Hofladen, es sind aber viele Kunden hängengeblieben.

Mit Corona kam auch die Regionalität in den Mittelpunkt. Hat die Pandemie etwas geschafft, wo die Landwirtschaftskammern schon jahrelang gegen Windmühlen kämpfen?

Natürlich sind Kampagnen wichtig, um unsere vielfältigen Leistungen der Öffentlichkeit bewusst zu machen. Landwirtschaft ist viel mehr als Lebensmittelproduktion. Bewusst einzukaufen ist aber auch wie mit dem Rauchen aufzuhören: Man kann es sich vornehmen, es droht aber die Gefahr, wieder rückfällig zu werden, ändert man nicht seine Einstellung. Corona hat es geschafft, die Haltung vieler Menschen zu ändern. Vielen Menschen stoßen widersinnige Lebensmittelimporte sauer auf und viele haben begonnen, Regionalität wertzuschätzen. Auch die Geschichte bei Tönies zeigt das: In der Landwirtschaft wissen wir es schon sehr lange, dass es in anderen Ländern diese miesen Standards gibt. Den Konsumenten muss auch klar sein, dass die Preisunterschiede im Geschäft immer der Grund für schlechte soziale und ökologische Standards und fürs Tierwohl sind. Die Krise hat mit sich gebracht, dass die heimische Landwirtschaft gezeigt hat, was sie leisten kann. In Österreich haben wir hohe Standards und das haben jetzt auch die Menschen schätzen gelernt.

Was kann die Landwirtschaft aus der Krise mitnehmen?

Es war nicht nur ein Umdenken in der Bevölkerung, sondern auch bei den Landwirten. Wir sind unter den Bäuerinnen sehr vernetzt, einige von ihnen haben innovative Ideen geschnürt, einen Selbstbedienungsladen eröffnet oder ausgebaut, etwa Ab-Hof-Verkäufe angeboten. Klar es ist nicht für jeden Betrieb des Rätsels Lösung, da muss vieles zusammenpassen. Wir können nie im Supermarkt bei den Billigsten dabei sein, daher hoffen wir immer wieder auf den Entscheid der Konsumenten für Qualität.

Bei den „Helden des Alltags“ wurden die Bauern nicht genannt. Warum schafft die Landwirtschaft es nicht, zu sagen: „Wir waren auch da und haben geschaut, dass die Lebensmittel weiter vorhanden sind“?

Das ist ein springender Punkt: Die Landwirte sind nicht die Helden der Krise, sondern die Helden des Alltags, die 365 Tage im Jahr arbeiten, damit die Menschen drei Mal am Tag satt werden. Jeder einzelne Landwirt ist dazu aufgerufen, das den Leuten auch zu sagen.

„Wo die Herkunftskennzeichnung gänzlich fehlt, ist in der Gastronomie und in der öffentlichen Verpflegung. Auch hier muss der Konsument das Recht haben, frei entscheiden zu können.“

Durch die Schließung der Gastronomie fehlten der Landwirtschaft auch Abnehmer. Welche Auswirkungen hatte das?

Bei uns fiel der Preis für Rindfleisch sofort mit dem Lockdown, auch die Tiere wurden nicht mehr geholt. Da ging es anderen Landwirten ähnlich. Der Preis ist jetzt noch nicht dort, wo er einmal war. In der Coronazeit haben wir die Tiere beinahe hergeschenkt, um die Richtlinien in den Qualitätsprogrammen einzuhalten. Je länger du das Tier im Stall hast, desto schwieriger wird es, diese einzuhalten, wodurch du nochmals einen niedrigeren Preis bekommst.

Die Landwirte sind derzeit sehr unter Druck. Wird die Krise nochmals das Bauernhofsterben beschleunigen?

Der Handel drückt uns massiv mit den Einkaufspreisen. Wenn es nur um den Preis geht, hat die österreichische bäuerliche Landwirtschaft keine Chance, viele potenzielle Jungübernehmer entscheiden sich für einen Job mit sicherem Einkommen, das wird uns in der Zukunft noch beschäftigen.

Würde die Herkunftskennzeichnung tatsächlich das Einkaufsverhalten verändern?

Ja, im Supermarkt ist es mit der Auslobung einfacher, eine Entscheidung zu treffen. Viele Konsumenten geben hier dem AMA-Gütesiegel den Vorzug, für das sind wir sehr dankbar. Wo die Herkunftskennzeichnung gänzlich fehlt, ist in der Gastronomie und in der öffentlichen Verpflegung. Auch hier muss der Konsument das Recht haben, frei entscheiden zu können. Nur so haben wir die Chance, österreichischen Produkten den Vorrang zu geben.

Die Schlachthöfe sind dank Tönnies in der öffentlichen Debatte angelangt. Wie kann der Spagat zwischen dem Aufschrei und dem Grillhuhn um einen Euro geschafft werden?

Ich kenne ganz viele Menschen, die schockierende Bilder von vergasten Schweinen, Tierleid in Massentierhaltung, ausgebeuteten Schlachthofmitarbeitern oder von einem abgebrannten Regenwald nicht kaltlassen. Wegen so etwas aufzuschreien, gleichzeitig aber billige Lebensmittel einzukaufen und auch im Möbelhaus sein Schnitzel um 2,99 Euro zu essen, passt nicht zusammen. Es muss jedem klar sein, dass Billigfleisch auf Kosten des Tier-, Umwelt- und Klimaschutzes geht und die Verantwortung für das eigene Handeln bei jedem Einzelnen liegt. Solche Schlachthöfe, in denen Menschen und Tiere regelrecht eingepfercht sind, gibt es bei uns jedoch nicht. Viele österreichische Schlachthöfe sind Familienbetriebe und arbeiten unter strengsten Vorschriften, die kontrolliert werden.

Wo lagen in Zeiten des Lockdowns die Probleme bei den Bäuerinnen?

Uns ist natürlich der persönliche Austausch gerade in einer Zeit, in der man diesen gebraucht hat, abgegangen. Ich bin meiner Schwiegermutter sehr dankbar, dass sie uns immer unterstützt und auch in dieser Zeit eine wichtige Stütze war. Frauen am Hof sind meist die treibende Kraft, die auch in der Coronakrise das Ruder in die Hand genommen haben.

Depression unter Landwirten ist ein Tabuthema, aber an vielen Höfen Teil des Alltags. Jetzt hat sich der Druck auf die Höfe und deren Einkommen nochmals verschärft.

Ungefähr die Hälfte der Betriebe wird im Nebenerwerb geführt. Mir tun jetzt alle Landwirte leid, die daneben ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit sind. Für diese fällt durch den Nebenerwerb auch oft das Arbeitslosengeld weg. Das erhöht natürlich den finanziellen Druck, wenn man plötzlich bei Null steht.

Wie hat sich für Sie der Sommer durch Corona verändert?

Wir waren heuer in Zell am See campen. Diese Auszeit ist wichtig, und ich gebe das auch jedem Landwirt mit: Die Zeit ist zwar durch die Landwirtschaft begrenzt, aber ein bisschen Auszeit tut jedem gut.