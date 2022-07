Florianis aus dem Bezirk freuen sich "wirklich sehr auf den Bewerb"

Werbung

Der 42. Bezirkswasserdienstleistungsbewerb 2022 des Bezirkes Melk findet in diesem Jahr am Samstag den 30. Juli in Pöchlarn statt. Schon einige Male fand der Bewerb in Pöchlarn statt, zuletzt war er 2009 dort, wo er noch in der Erlaufmündung ausgetragen wurde. Dieses Jahr feiert die Feuerwehr zugleich auch 150-Jahre der Freiwilligen Feuerwehr Pöchlarn, deswegen wird der Bewerb heuer in der Donaulände im Bereich der ehemaligen Anlagestelle der Rollfähr abgehalten.

„Die Vorbereitungen sind im Prinzip schon abgeschlossen, nächste Woche wird dann noch aufgebaut“

„Die Vorbereitungen sind im Prinzip schon abgeschlossen, nächste Woche wird dann noch aufgebaut“, sagt Kommandant der FF Pöchlarn, Franz Albrecht. Man rechnet mit einigen hunderten Mitgliedern im Startfeld. Am Sonntag, 31. Juli, findet ebenfalls in Pöchlarn die Eröffnung der Bereichsalarmzentrale statt. „Wir haben unser Zelt zwei Wochen in Betrieb“, erklärt Albrecht. Die Woche darauf, von 5.-7. August, veranstaltet nämlich die Feuerwehr ihr dreitägiges Feuerwehrfest.

„Wir freuen uns wirklich sehr auf den Bewerb und sind sich sicher, dass das eine super Sache wird“, freut sich der Kommandant Franz Albrecht.

