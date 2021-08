Zu ihrem 60-jährigen Jubiläum konnten die Sommerspiele Melk, neben der langersehnten Rückkehr zur Live-Kultur auch rund 13.500 Sommerspiele-Besucher begrüßen. Am Programm standen drei Eigenproduktion mit insgesamt 33 Vorstellungen sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm. Neben dem Sprechstück " Die 10 Gebote" und der Musikrevue "So What??! Kann den Liebe Sünde sein?" kamen auch die jungen Kulturbegeisterten mit der Musikrevue für Kinder "Lisa Lustig und die steinernen Tafeln" nicht zu kurz.

Am vergangenen Samstag fiel der letzte Vorhang in dieser außergewöhnlichen Spielzeit. "Es waren besondere, zugleich herausfordernde Sommerspiele und zum Teil ein stilleres Jubiläum als geplant. So standen nicht nur Feierlichkeiten, sondern vor allem unsere hochwertigen Eigenproduktionen mit einem Top-Ensemble im Mittelpunkt", blickt der künstlerische Leiter der Sommerspiele, Alexander Hauer, zurück.

Erfreut über das Ergebnis ihrer ersten Spielzeit zeigt sich die neue Geschäftsführerin der Wachau Kultur Melk, Simone Bamberg: "Wir blicken trotz der pandemiebedingten Herausforderungen auf eine äußerst zufriedenstellende Saison zurück, die dem 60. Jubiläum der Sommerspiele Melk angemessen war. Organisatorisch sowie künstlerisch hat unser Team Hervorragendes geleistet. Ich freue mich besonders über das große Interesse an unserer Musikrevue für Kinder, die knapp 1.000 kleine und große Besucher in die Wachauarena lockte und somit an den Erfolg von 2019 anknüpft."

Im kommenden Sommer wollen die Sommerspiele Melk ihre Frage #wiewirlebenwollen weiterdenken: Mit dem Schauspiel ›NERO #dieweltvonmorgen‹ feiert am Mittwoch, dem 15. Juni 2022 ein neues Auftragswerk Premiere in der Wachauarena, gefolgt von der Uraufführung der Musikrevue ›GLORY DAYS‹ am Mittwoch, dem 6. Juli.