140.000 Einsatzstunden für Caritas Mitarbeiter im Mostviertel

Vor knapp einem Jahr übernahm Manfred Mandl aus Ennsbach (St. Martin-Karlsbach) die Gebietsleitung der Caritas-Region Mostviertel- Ost, bestehend aus den Bezirken Melk und Scheibbs. Er folgte dabei Elena Steinmaßl, die in den Zentralraum wechselte.

Seither leitet Mandl, der davor Geschäftsführer bei der Kultur.Region.Niederösterreich war, die acht Sozialstationen mit seinen 208 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nach einem Jahr zieht Mandl Bilanz und blickt nach vorne: „Das vergangene Jahr war stark von der Coronanachzeit geprägt, jetzt gehen wir wieder mehr in Richtung Normalität.“

Jede Sozialstation betreut zwischen 700 und 800 Kundinnen und Kunden, insgesamt werden 140.000 Einsatzstunden pro Jahr geleistet. Das wesentliche Ziel für Mandl in seiner Funktion ist klar formuliert: „Mir ist eine gute Versorgung mit einer guten Qualität in der Region sehr wichtig.“ So soll jede Person, die betreut werden möchte, in der Region auch versorgt werden.

Schwierige Suche nach neuen Mitarbeitern

Wie zahlreiche Branchen kämpft auch der Pflegebereich seit Jahren mit Mitarbeitermangel − das spürt man auch bei der Caritas. „Wir finden aktuell nicht die Anzahl an Personen, die wir gerne finden würden. Im Pflegebereich ist das aber immer ein Problem“, erzählt Mandl. Ihm ist dabei wichtig, ein positives Bild der Pflege zu bieten: „Die Bevölkerung wird immer älter und der Beruf wird sehr geschätzt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit großer Leidenschaft dabei und es ist ein erfüllender Beruf.“ Dabei gilt das Caritas-Prinzip, dass jede Bürgerin und jeder Bürger auch die gleiche Betreuung erfährt.

Das Klimathema beschäftigt die Caritas ebenfalls. So soll, wo möglich, die Caritas-Flotte auf E-Mobilität umgerüstet werden. Bei den Sozialstationen sind teils neue Standorte geplant. Zuletzt übersiedelte die Sozialstation in Pöchlarn und jene in Mank wurde feierlich eröffnet.

