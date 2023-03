Eislaufplatz in „Leonhofen“: 25.000 Gäste auf dem Eis

Seit mittlerweile 30 Jahren öffnet der Eislaufplatz in Ruprechtshofen für Wintersportfans seine Pforten. Auch die Pandemie konnte die Freude am Eislaufen nicht stoppen. „Wir durften in den vergangenen zwei Saisonen unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen öffnen“, sagt Eiswart Josef Motusz. Einen Impfpass oder einen Test brauchte man in diesem Jahr erstmalig nicht mehr. Auch Abstandsregelungen fielen. Das merkte man auch an den Zahlen der Besucherinnen und Besucher. „Wir waren dieses Jahr ‚bumm voll‘“, freut sich der Eiswart. Besonderen Wert legt Motusz aber auf die Kleinsten. „Es gibt nicht Schöneres als, wenn ganz kleine Kinder das erste Mal das Eis betreten und kurze Zeit später schon alleine laufen können“, sagt Motusz gerührt. Insgesamt machte der Eislaufplatz einen Umsatz von 65.000 Euro und konnte rund 20 - 25.000 Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr begrüßen.

