Ende der Ausreisetests: 14 Anzeigen im Bezirk Melk

Am Samstag, 23. Oktober, traten die Ausreisekontrollen im Bezirk Melk - gleichzeitig mit dem Nachbarbezirk Scheibbs - in Kraft. Knapp über zwei Wochen später sind die Maßnahmen nun wieder vom Tisch: Die Bundesregierung verkündete vergangene Woche das jähe Ende der Ausreisekontrollen aus den Hochrisikogebieten.

Die Bilanz der Polizei für den Bezirk Melk: 21.014 Autos und 29.023 Personen wurden kontrolliert - 412 davon zurückgewiesen, weil sie keinen gültigen 3G-Nachweis vorweisen konnten. Wer sich weigerte, wurde gestraft: Insgesamt setzte es 14 Anzeigen, wie Chefinspektor Herbert Oberklammer vom Melker Bezirkspolizeikommando gegenüber der NÖN berichtete.

Die FPÖ übt bekannterweise scharfe Kritik an der "türkis-grünen Corona-Politik" - so auch an den Aureisekontrollen. FPÖ-Bezirksparteiobmann Richard Punz hatte, wie er informiert, eine Individualbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof gegen die Ausreisekontrollen im Bezirk Melk eingebracht, als diese noch durchgeführt wurden.

Corona-Update im Bezirk Melk: Zum heutigen Stand (Montag) beträgt die Siebentagesinzidenz im Bezirk Melk laut dem Dashboard der AGES 1.113,9 Fälle pro 100.000 Einwohner.