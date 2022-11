Melker Radarboxen sind abbezahlt

An acht Stellen im Stadtgebiet wurden im Juni des vergangenen Jahres Radarboxen aufgestellt. Sie sollten auf einfachem Wege Geld in die klamme Stadtkasse spülen und die Sicherheit der Bevölkerung erhöhen. So wurden die Standorte auch nach den Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger betreffend Raserei ausgewählt.

Da sich drei Standorte auf Landesstraßen befinden, spülen nur fünf „Blitzer“ Geld in die Stadtkasse. Zudem wird nicht regelmäßig an allen Standorten geblitzt. Aktuell sind zwei Geschwindigkeitsmessgeräte, die stets bei den Standorten gewechselt werden, im Einsatz. Nach bereits einem Jahr sollten sich laut ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann die Investitionskosten rechnen. Dies wurde früher erreicht, wie Kaufmann erklärt: „Schon nach einem halben Jahr hat sich die Investition in die acht Radarboxen aus finanzieller Sicht rentiert, die Boxen sind abbezahlt.“

Genaue Bilanz nach Jahresrechnungsabschluss

Wie hoch die Einnahmen aus dem Jahr 2021 sind, kann die Stadtgemeinde auf NÖN-Anfrage noch nicht mitteilen. Eine genaue Bilanz sei erst nach dem Jahresrechnungsabschluss möglich. Allerdings ist im Budgetvoranschlag 2022 gegenüber dem Jahr 2021 eine Steigerung um 20.000 Euro auf 320.000 Euro eingeplant.

Weitere Standorte sind für Radarboxen derzeit nicht geplant.“ Wolfgang Kaufmann, Vizebürgermeister (ÖVP)

Diskutiert wurde immer wieder auch über Radarboxen entlang der Südspange. Dies ist aber weiterhin kein Thema, wie Kaufmann erläutert: „Weitere Standorte sind für Radarboxen derzeit nicht geplant.“Neben den Mehreinnahmen für die Stadt ist aber besonders ein anderer Aspekt positiv. In Gesprächen mit Anrainerinnen und Anrainern der betroffenen Straßenzüge, wo Radarboxen installiert wurden, wird eine deutliche Geschwindigkeitsminimierung vernommen. „Damit haben die Maßnahmen eine effektive Wirkung“, sagt Kaufmann.

Anton Teufl aus Pielach, wo die Radarbox direkt nach der Ortseinfahrt in die Katastralgemeinde postiert ist, bestätigt dies: „Seit die Radarbox bei uns steht, sind gerade jene, die in den Ort hineinfahren, deutlich langsamer unterwegs. Dadurch hat sich der Motorlärm ein wenig minimiert. Da bei uns viele Familien mit Kindern leben, ist wichtig, dass die Geschwindigkeit eingehalten wird.“

