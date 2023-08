Melker Sommerspiele entführten 15.000 Besucher nach Griechenland

Bei den 63. Sommerspielen in Melk stand seit Mitte Juni die Antike im Mittelpunkt. Das Programm war in den zwei Monaten abwechslungsreich: Vorträge, Ausflüge, Konzerte, Theaterworkshops und ein „Kabarett unter Sternen“. Im Zentrum davon das Schauspiel „Kassandra und die Frauen Trojas“. Jährlich begeistern die Sommerspiele Melk Kulturliebhaberinnen und Kulturliebhaber von nah und fern und entführten diesmal ihre Gäste ins antike Griechenland.

Frauen-Duo bei Sprechstück

Die diesjährige Schauspiel-Premiere „Kassandra und die Frauen Trojas“ von Magda Woitzuck läutete die Sommerspiele ein. Regisseurin Christina Gegenbauer verwandelte dafür das Stift Melk kurzerhand zum Palast Trojas und das von Daniel Sommergruber zur Publikumstribüne gespiegelte Bühnenbild symbolisierte: Wir alle sind Troja, das den eigenen Untergang ignoriert. So war das Schauspiel nicht nur der Trojanische Krieg aus weiblicher Perspektive, sondern erzählt den antiken Mythos auf eine Weise, die auch unser eigenes Verhalten und unsere eigene Denkweise infrage stellt.

Die Musikrevue „Überdosis G’fühl“ zog sich unter Regie von Andy Hallwaxx ebenfalls durch die Antike, jedoch etwas anders als wir sie kennen. Das Trojanische Pferd im Varieté, Antike Heldinnen und Helden wie Cassandra, Helena, Achilles und Co. im Las Vegas-Verschnitt und Hits aus über fünf Jahrzehnten begeisterten das Publikum. Auch das Kinderprogramm „Berni Bernstein und das Geheimnis der Glaskugel“ unterhielt die kleinsten Gäste mit einer bunten Mischung aus bekannten Liedern zum Mitsingen und Mitklatschen.

„Unsere beiden großen Auftragswerke – das Schauspiel ,Kassandra und die Frauen Trojas' sowie die Musikrevue ,One Vision – Überdosis „G’fühl' – waren begeisternde und bewegende Produktionen, künstlerisch hochkarätig und in dieser Form auch einzigartig. Ein vielfältiges Rahmenprogramm samt einigen Besonderheiten wie der Revue für Kinder und die Soloperformance ,Ismene, Schwester von …' unterstrichen unseren Anspruch, ein unverwechselbares Festival zu sein. So bin ich unglaublich dankbar für das, was das Team und die Ensembles geleistet haben, für die künstlerische Qualität und den intensiven Dialog mit dem Publikum, das mit Jubel und Begeisterung reagierte“, erklärt der künstlerische Leiter Alexander Hauer.

Mit 15.000 Besucherinnen und Besuchern verzeichnen die Sommerspiele auch ein Besucherplus gegenüber dem Vorjahr (11.600). Für Hauer ein deutliches Zeichen, dass die Kulturevents nach den Corona-Jahren wieder einen deutlichen Aufwärtstrend verspüren. „Ich bin dankbar für den Zuspruch und es zeigt, dass die Kultur wieder Relevanz hat“, resümiert Hauer.