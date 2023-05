Positive Bilanz bei den Internationalen Barocktagen im Stift Melk

Die Internationalen Barocktage Stift Melk locken jährlich zahlreiche Musikbegeisterte in die imposanten Räume des Stifts Melk. Mit einer Auslastung von über 90 Prozent wurden an vier Tagen 12 Konzerte unter dem Motto „mensch: natur: wohin?“ aufgeführt.

GLANZVOLLE HÖHEPUNKTE

Die fulminante Darbietung von Georg Philipp Telemanns „Der Tag des Gerichts“ eröffnete das diesjährige Festival. Barockspezialist Ivor Bolton, häufiger Gast an den großen Opernhäusern, debütiert als Gastdirigent des Concentus Musicus Wien. Marie-Sophie Pollak, Marie-Claude Chappuis, Matthias Winckler und Michael Schade verhandelten an diesem Eröffnungsabend mit den Wiener Sängerknaben und dem Chorus sine nomine musikalisch über Untergang, Hoffnung und Rettung der Welt. Während des Festivals begeisterten Größen wie Maddalena del Gobbo, Verónica Cangemi, Christina Pluhar, Marlena Ernmann und das L’Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Michi Gaigg. Ein Picknick-Konzert und „Offroad Barock“ mit dem Quadriga Consort rundeten das Programm ab. Am 29. Mai ging das diesjährige Festival mit dem umjubelten Abschlusskonzert „Solo tutti“ zu Ende. Stefan Gottfried leitete den Abend mit Mitgliedern des Concentus Musicus Wien, Mezzosopranistin Lucija Varsic und der neu gegründeten Academia Mellicensis. Diese brachte Studierende aus ganz Europa nach Melk, um gemeinsam mit Stefan Gottfried und den Stimmführer:innen des Concentus Musicus Wien am Pfingstwochenende das Abschlussprogramm zu erarbeiten.

„Spannende Künstler, ein begeistertes Publikum und eine wahnsinnig gute Auslastung: Ich darf mit großem Dank und Stolz auf die Internationalen Barocktage Stift Melk 2023 zurückblicken. Ganz besonders möchte ich mich beim gesamten Team der Barocktage sowie den Künstler:innen bedanken, die mit immer neuen Ideen auf uns zukommen.“, zeigt sich der künstlerische Leiter Michael Schade mit der Bilanz der diesjährigen Barocktage zufrieden.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.