Zwölfmal restlos ausverkauft: Das waren die Passionsspiele Dorfstetten

Die Passionsspiele 2023 gingen am vergangenen Sonntag zu Ende. Bei jeder der zwölf Vorstellungen hing die Tafel ,,Ausverkauft“ am Eingang. Mehr als 2.600 Zuschauer aus nah und fern, darunter Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie allen Bevölkerungsschichten und der Kirche, an der Spitze Diözesanbischof Alois Schwarz, eilten dem Ruf „Jesus von Nazareth – Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ nach.

„Es wurde der Kontakt zum Publikum hergestellt, wo die lebendige und freudige Vermittlung stets im Vordergrund stand. Wir haben aber auch“, sagt der hocherfreute Obmann Stefan Radinger stolz, „den Spagat textlich zu Jung und Alt geschafft.“ Die Gesamtleitung bei diesem Event (die Passionsspiele feierten ihr 33-jähriges Bestehen) lag bei Radinger. Als Regisseure standen ihm Andreas Hochstöger sowie Josef und Verena Poschenreithner zur Seite. Und dazu 250 hoch motivierte Mitwirkende, wobei 150 jeweils auf der Bühne standen. Das alles in einem Ort mit „nur“ 550 Einwohnern.

Ältestes Ensemblemitglied war 93 Jahre alt, das jüngste fünf Monate

Diese sechsten Passionsspiele im Sechs-Jahres-Rhythmus (nur die Pandemie zog einen Strich durch die Rechnung) stand unter dem Begriff „Jubiläum“, das die Wiederkehr eines besonderen Ereignisses bedeutet. Dazu kam in diesem Jahr, dass das Passionsspiel in den Bereichen Text und Bühnenaufbau neu gestaltet wurde, um den Besuchern aufs Neue eine spannende Aufführung zu bieten. Mit Livemusik und Gesang wurde die Leidensgeschichte Jesu noch eindringlicher vermittelt und zu beschaulicher Reflexion angeregt. Bei den Mitwirkenden spiegelt sich dies etwa auch in der Altersstruktur wider: 93 Jahre alt war das älteste und ein Baby mit seinen fünf Lebensmonaten das jüngste Mitglied des Ensembles.

Und die letzte Vorstellung wurde noch zu einer Charity-Aufführung umgewandelt. Wären die Aufführungen nicht schon genug, so entschloss sich das Ensemble, den Reingewinn aus dem Ticketverkauf zu spenden. Dieser soll in der Region des südlichen Waldviertels Verwendung finden.

Viele berührende Szenen – zwischen Leben und Sterben – gab es bei diesen Passionsspielen, aber eine berührte vielleicht am meisten, als die Frauen verkündeten: „Der Stein ist weg, das Grab ist leer – Jesus lebt, Jesus lebt!“ Spätestens hier brachen alle Dämme, als das Publikum in diesen Jubel einschwenkte und mit tosendem Applaus dankte.