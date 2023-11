„Systemerhalter“: Kirnberger Fotograf arbeitet die Pandemie auf

Je länger die Stille dauerte, umso unsicherer wurde Leo Fellner. Gefällt es ihnen nicht, finden sie's nicht gut? Doch dann, die Erlösung, Worte wie „beeindruckend“ oder „berührend“ folgten den Vorab-Präsentationen seines neuen Bildbandes. Schutzanzüge, FFP2-Masken, Gummihandschuhe, mal müde Augen, immer Körpersprache: Fellners Bilder lassen einen nicht kalt, im Gegenteil. Sie machen etwas mit einem. Aber um das jüngste Projekt des Fotografen aus Kirnberg zu verstehen, muss man mehr über Fellner wissen.

Der 60-Jährige arbeitet schon seit 30 Jahren, also sein halbes Leben lang, im Landesklinikum Melk. Die Corona-Pandemie stellte das Personal dort vor noch nie da gewesene Herausforderungen, Ende Februar 2020 wurde Melk zum ersten Covid-Spital in ganz Niederösterreich erkoren. „Die Pandemie war für viele von uns eine schreckliche Situation“, erinnert sich Fellner, der als Intensivpfleger tätig ist, zurück. Die ersten Wochen waren geprägt von Ungewissheit – und auch Angst. „Es war vieles so ungewiss. Als wir von Koje zu Koje gingen, fragten wir uns: Liegen wir in zwei Wochen dann auch hier?“

Ausnahmezustand Covid-19 auf 234 Seiten

Ein Begriff, der während der Pandemie auftauchte, ist „Systemerhalter“. Fellner, einer von ihnen, spricht hier von einer gewissen Ambivalenz. „Einerseits wurde das Spitalpersonal beklatscht, andererseits machten Bekannte, die wussten, dass ich im Klinikum arbeite, einen Riesenbogen um mich.“

Und „Systemerhalter“, so heißt auch Fellners neues Fotoprojekt. „Der Titel ist mir ziemlich schnell eingefallen“, sagt der Fotograf mit einem Schmunzeln. In einem gebundenen Band hat er die Bilder gesammelt, es sind Portraits seiner Kolleginnen und Kollegen sowie künstlerische Collagen. 234 Seiten Ausnahmezustand Covid-19 – und jene Menschen, die sich ihm Tag für Tag im Melker Spital stellten.

Entstanden sind die Fotos selbst nicht im Klinikum, sondern im Kilber Kulturhaus Bürgerspital, zwischen August und September des Vorjahres. Da war die Pandemie aus dem Alltagsleben so gut wie verschwunden: Mit Juni endete in Niederösterreich als eine der letzten „Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie“ die Maskenpflicht in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln. „Es war mir trotzdem ein Bedürfnis, diese Zeit aufzuarbeiten“, betont Fellner. Nicht nur aus dem Blickwinkel des Spitalsbetriebs, sondern unter dem Spannungsfeld Gesellschaft und Bedrohung, in diesem Fall in Form eines Virus.

„Es war mir ein Bedürfnis, diese Zeit aufzuarbeiten“, sagt Leo Fellner. Foto: Fellner

Nicht alle in der Kollegenschaft waren zu Beginn von der Idee eines Fotoprojekts überzeugt. „Die Reaktionen waren damals, das war Anfang 2022, gemischt“, berichtet Fellner. Das änderte sich, als sie die ersten Fotos sahen.

Selbiges galt für die Personen aus den Führungsetagen des Klinikums und der Landesgesundheitsagentur. Fellner präsentierte im Frühjahr 2023 das Projekt, seine Bilder und die lang gehegte Idee, ein Buch daraus zu machen. „Bei jeder einzelnen Präsentation wurde es komplett still“, sagt er. Fellner absolvierte die Meisterklasse „Fotografie“ in Salzburg, bei einem Abschlussessen sagte er, er wolle in Richtung Architektur – und Landschaftsfotografie gehen. Ein Lehrer sagte daraufhin, dass er ihn ganz woanders sehe, nämlich in der emotionalen Bildgestaltung. „Er hatte wohl recht.“

60 Bilder werden im Landesklinikum ausgestellt

Als nach dem positiven Feedback aus den Führungsetagen dann die Vorworte auch noch innerhalb kürzester Zeit übermittelt wurden, war klar: „Systemerhalter“ geht bald in Druck. Diese Woche ist es nun so weit: Am Donnerstag, 9. November, findet um 18 Uhr die Buchpräsentation samt Vernissage statt. 60 Bilder werden dabei auf der Ebene 1 im LK Melk ausgestellt, die erste Auflage des Buches umfasst 300 Auflagen. Die Texte in „Systemerhalter“ stammen aus der Feder von Reinhard Schwarz aus Texingtal.

Fellner weiß nur zu gut, dass die Pandemie ein schwieriges und emotionales Thema istt. „Mir geht es bei diesem Projekt nicht darum, zu polarisieren. Ich will aufzeigen, dass wir als Gesellschaft mehr an einem Strang ziehen müssen“, sagt er.

Zur Person

Leo Fellner (60) ist gebürtiger Kirnberger. Seine erste Kamera war ein Weihnachtsgeschenk, als er zwölf Jahre alt war.

Beruflich zog es Fellner in den medizinischen Bereich, seit 30 Jahren arbeitet er im Melker Landesklinikum. Die Fotografie ließ ihn aber nie los: Er absolvierte die Prager Fotoschule sowie die Meisterklasse „Fotografie“ in Salzburg, schloss 2012 mit der gewerblichen Meisterprüfung ab. Er erhielt bereits viele Auszeichnungen, etwa für seine Projekte „Der Weisenrat“ oder „Der Erbhof“.