Bezirkswasserdienstleistungsbewerb in Melk: Hier geht's zu den Fotos

Am vergangenen Samstag ging der 43. Bezirkswasserdienstleistungswettbewerb in Melk über die Bühne. Im Pionierhafen der Melker Pioniere sowie auf der Donau ging es bei einer Rekord-Teilnehmerzahl von fast 500 Personen heiß her: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten dabei die Zille sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts auf Zeit durch Hindernisse bewegen. Bei hochsommerlichen Temperaturen zeigten die besten Wasserdienstsportlerinnen und Wasserdienstsportler aus Niederösterreich ihr Können. Mehr dazu in Kürze auf noen.at.