„Kassandra“ bei den Sommerspielen Melk: Das war der Premierenabend

Lasset die Spiele beginnen: Gestern Abend feierte das diesjährige Sprechstück der Sommerspiele „Kassandra und die Frauen Trojas“ Premiere. Der Einladung in die Wachauarena folgten viele: Über den großen Andrang freuten sich Simone Bamberg, Geschäftsführerin der Wachau Kultur Melk, sowie Intendant Alexander Hauer. Für den künstlerischen Leiter war es ein Premierenabend, wie er ihn seit 20 Jahren nicht erlebt hat: Denn für die Inszenierung war mit Regisseurin Christina Gegenbauer zum ersten Mal in der Geschichte der Sommerspiele Melk (also seit 1962) eine Frau zuständig. „Ich habe heute sehr viel zugehört“, sagte Hauer bei seiner Ansprache nach der Vorstellung mit einem Schmunzeln. Die Neuinterpretation „Kassandras“ habe ihn tief berührt: „Wahnsinn, welche Kraft dieser Abend hat!“

Rosen streute er nicht nur der Regisseurin, sondern auch Magda Woitzuck, die das Stück im Auftrag der Sommerspiele Melk schrieb. „Endlich eine große Bühne für so große Sätze“, zog er den Hut vor der Autorin. Das Premierenpublikum zeigte sich vom Stück ebenso beeindruckt und dankte es der Autorin, der Regisseurin und dem Ensemble mit Standing Ovations und minutenlangem Applaus. Die Freude darüber war den Schauspielerinnen (Sophie Prusa, Alexandra-Maria Timmel, Valentina Waldner, Julia Jelinek, Claudia Carus und Pippa Galli) und dem Schauspieler (Thomas Kamper als Hahn im Ensemble-Korb) rund um Hauptfigur „Kassandra“, die Isabella Knöll mimt, ins Gesicht geschrieben. Nach der Vorstellung und der Ansprachen wurde naturgemäß das Melker Theater- zum Partyzelt.

Mehr zu „Kassandra“, den Hintergründen des Stücks und den Sommerspielen Melk lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Melker NÖN bzw. im E-Paper.