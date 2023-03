Insgesamt nahmen 14 Unternehmen in der Polytechnischen Schule Mank teil und stellten sich vor, um für die rund 30 offenen Lehrstellen Lehrlinge zu finden. Direktor der PTS Mank, Otto Rupf, freute sich über eine unkomplizierte Veranstaltung und, dass seine Schülerinnen und Schüler in Ruhe und in gewohnter Atmosphäre die Betriebe kennenlernen konnten. Auch für Bezirksstellenobfrau der Wirtschaftskammer Melk, Silvia Rupp, war das Casting ein großer Erfolg: „Der Facharbeitermangel ist eines der vorherrschanden Themen in der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Daher ist es uns ein großes Anliegen, unsere Unternehmen dahingehend zu unterstützen.“.

