Prüfungsphase: So geht's den Schülern im Bezirk Melk

Vier Semester im Zeichen der Corona-Krise haben die Schulen im Bezirk Melk bereits hinter sich. Die Schüler sind hier vor allem die Leidtragenden.

Schülersprecherin der HAK Ybbs, Anna Theres Schönbichler, erzählt, dass die Schüler derzeit „recht zufrieden“ sind. Der größte Stress entstehe durch das ständige Testen, wodurch man viel Zeit verliere. „Die Stimmung an der Schule ist aber sehr gut, es sind alle kooperativ“, erklärt die Schülerin. Online-Unterricht gebe es nur, wenn Klassen komplett in Quarantäne müssen, der Fokus liegt demnach auf Präsenzunterricht. Anika Grossinger, Schülersprecherin des Stiftsgymnasiums Melk, erklärt, dass sich die Schüler am liebsten wieder einen Unterricht wie vor der Pandemie wünschen würden. Das Tragen der Maske belaste die Schüler besonders, aber auch die Projektwochen gehen ab. „Dennoch versucht jeder seinen Beitrag zu leisten, um das Infektionsgeschehen in der Schule einzuschränken“, berichtet sie.

Maturajahrgang derzeit am stärksten betroffen

Die Maturanten des Jahrganges 2022 müssen in diesem Jahr, anders als die beiden vorherigen Jahrgänge, eine mündliche Matura absolvieren. Diesbezüglich gab es viele Streiks mit dem Ziel, die mündliche Matura abermals freiwillig zu gestalten. Schönbichler weiß, dass diese Handhabung auch einige Maturanten der HAK als unfair empfinden: „Man merkt schon eine gewisse Unruhe.“

Die Maturanten des Stiftsgymnasiums befürchten eine erneute Distance Learning-Phase: „Dies würde die Vorbereitungen beeinträchtigen“, beschreibt Grossinger. Auch die Maturanten des Stiftsgymnasiums fühlen sich ungerecht behandelt. „Die Schullaufbahn der heurigen Jahrgänge wurde bereits zwei Jahre lang vom Virus beeinflusst“, beschreibt die Schülerin. Ein Teil der Schüler wünsche sich hier ebenso eine freiwillige, mündliche Matura. Es gebe aber auch Schüler, die zufrieden sind. Die Schülervertretung habe sich gegen einen Streik ausgesprochen, da „wir der Meinung sind, dass man der Bundesregierung nicht ‚drohen‘ sollte.“ Die Schüler seien auf die Entscheidungsträger angewiesen, weswegen hier regelmäßiger Kontakt mit den Landes- und Bundesschülervertretungen herrscht. Für das kommende Semester wünscht sich die Schülervertretung der HAK vor allem, dass die Testungen besser funktionieren und dass die Maturaklassen genauso berücksichtigt werden. Anika Grossinger wünscht sich Planungssicherheit und ein besseres Testsystem. „Generell sehnen wir uns nach einer Besserung der Corona-Situation, denn die psychische Gesundheit der Jugendlichen leidet darunter“, sagt sie.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren