Melk: Rufe nach der Ganztagsschule

Die Nachmittagsbetreuung in der Neuen Mittelschule erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Aktuell befinden sich 170 Kinder und Jugendliche in der Nachmittagsbetreuung. Das Platzangebot ist dank dem Neubau bei der Schule nach oben hin offen, das Betreuerangebot kann – je nach Kinderanzahl – aufgestockt werden. Die Zahlen werden auch weiter steigen: Für das kommende Schuljahr sind über 90 Prozent der Kinder für die Nachmittagsbetreuung angemeldet. Damit kommt auch das Thema Ganztagsschule wieder auf.

„Das Thema Ganztagsschule wurde nach Gesprächen mit den Eltern intensiv besprochen, da die Wünsche positiv in diese Richtung gehen. Deshalb sind wir gerade am Eruierungsprozess, wann wir mit der Ganztagsschule beginnen werden und wie diese umgesetzt werden kann“, gibt Bildungsstadträtin Beatrix Leeb positive Signale in diese Richtung.

Gut, dass die Idee wieder aufgegriffen wird, findet die Melker Gemeinderätin Bettina Schneck von den Grünen. Bereits vor Jahren war die Thematik angesprochen worden, damals ergab eine Bedarfserhebung, dass sich eine Klasse nicht ausgehen würde – damals waren aber auch nicht derartig viele Kinder für die Nachmittagsbetreuung angemeldet. Im System der Ganztagsschule gehe es für Schneck darum, dass sich Unterrichts-, Lern- und Freizeitphasen im Laufe des Tages abwechseln. „Ideal wäre auch eine Kooperation mit Sportvereinen, der Musikschule und sozialen Einrichtungen“, gibt Schneck einen Input für die Planungsphase.