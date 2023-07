Vom Milchbauer zum Eismacher

Seit bald 20 Jahren ist das Hansinger Bio-Eis aus Kilb in aller Munde. Mit den steigenden Sommertemperaturen legen die Produktionszahlen in der Eismanufaktur am Biohof der Familie Hansinger zu. „25 Sorten Eis haben wir ganzjährig im Programm“, schildert Eismacher Günter Hansinger.

„Mit Sonderabfüllungen und saisonalen Sorten kommen wir auf rund 50 verschiedene Kreationen. Hauptsaison ist freilich von März bis Oktober, aber das Hansinger-Eis gibt es das ganze Jahr. Den Grundstein für die Vermarktung legten meine Eltern“, erklärt Hansinger und fügt hinzu: „Wir verarbeiteten die Milch der Hofkühe zu Schulmilch, Joghurt und diversen Milchprodukten für Gastronomie und Wiederverkäufer. Da aber in den Ferienzeiten kein Bedarf an Schulmilch war, wagten wir den Einstieg in die Eisproduktion.“

Mittlerweile sind bereits sieben Mitarbeiter am Hof und im Kilber Bioladen, den ebenfalls die Hansingers betreiben, beschäftigt.

Eismacher Günter absolvierte das Josephinum in Wieselburg im Fachbereich Lebensmitteltechnologie und eignete sich das Wissen um die Eisproduktion an: „Vanille, Schokolade, Erdbeer und Haselnuss sind die Stars auf der Lieblings-Eis-Parade, aber auch Joghurt-Dirndl oder Mohn finden sich unter den Nachfrage-Top-Ten“, weiß der Eis-Macher. Hansinger ist immer auf der Suche nach neuen Sorten, etwa Zitrone-Basilikum, Himbeer-Ingwer, Chilli-Eis oder Eis mit Mostpudding-Geschmack. Dazu gibt es Bier- oder Brennessel-Eis.

Die Rohmilch für das Eis liefern die 38 Milchkühe täglich weidefrisch. Viele Rohprodukte wie Äpfel, Birnen, Zwetschken, Himbeeren oder Dirndl kommen ebenfalls vom Hofgelände oder aus nächster Nähe. „Und bei uns ist alles bio, auch der heimische Rübenzucker“, betont Hansinger.

Sogar Exoten wie Banane oder Mango kommen nur mit dem Bio-Siegel in die Eismaschine. Neben dem reinen Fruchteis werden auch Sorbet-Eis und Joghurt-Eis hergestellt und sind in der Orderliste für Handel und Gastronomie. Im Umkreis von rund 100 Kilometer werden von den kleinen Eis-Bechern bis zu den fünf Liter Gastrowannen mehr als 100 Läden und Gastronomie-Betriebe beliefert.

Von Grein über Mariazell bis Wien findet sich das Hansinger Eis auf den Eiskarten und in den Tierkühlvitrinen. In der Region sind die Eisbecher im Bioladen Kilb, im Bauernladen Mank, in der Greisslerei in St.Leonhard, im Unimarkt Oberndorf, bei ADEG Schuster in Texing und bei Spar Prauchner in Pöchlarn in der Eisvitrine.

Zweimal durften sich die Hansingers bereits über das Goldene Stanitzel der Messe Wieselburg als Auszeichnung für höchste Qualität freuen. In diesem Jahr gab es für alle acht eingereichten Sorten Gold und Silber. Die Arbeit am elterlichen Betrieb teilen sich die Söhne brüderlich. Während sich Günter um das Eisgeschäft und den Bioladen im Ort Kilb kümmert, ist Bruder Robert für die Milchwirtschaft und die Brennerei zuständig.