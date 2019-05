Elf Jahre dauerte es von der Unterschrift für die Grundstücksankäufe entlang der Südspange bis zum Spatenstich für die Erweiterung der Birago-Kaserne Ende Jänner 2017.

Als im Jahr 2006 Abt Georg Wilfinger und der damalige Verteidigungsminister Günther Platter (ÖVP) ihre Unterschrift unter die Grundstücksverträge setzten, ahnte niemand, dass es mehr als ein Jahrzehnt bis zum Spatenstich dauern würde. „Leider hat die finanzielle Misere, in der das Bundesheer schon seit Jahren steckt, den Ausbau lange verzögert“, erklärt Bataillonskommandant Oberst Reinhard Koller.

„Durch den Zubau ist künftig alles auf einem Platz vereint. Das verbessert unsere Einsatzbereitschaft.“ Reinhard Koller, Bataillonskommandant

Zwei Jahre nach dem Spatenstich darf Koller mit seinen Pionieren jetzt die Eröffnung des Neubaus feiern. In den letzten beiden Jahren entstanden auf rund 71.700 m der neue Werkstätten- und Garagenbezirk mit Kaderparkplatz und der dazugehörigen Infrastruktur. Das Grundstück wurde in drei Nutzungsvarianten eingeteilt. So befinden sich im Westen der Werkstättenbezirk, Wartungsboxen und eine Indoor-Waschbox. Für Koller ein Grund zur Freude: „Damit ist die Winterwaschstraße ab sofort Geschichte.“

Im mittleren Teil des Areals ist der Garagenbezirk samt Fahrzeug- und Bootsgaragen situiert. War bis dahin etliches Brückengerät in Straßenmeistereien oder anderen Garnisonen aufgeteilt, ist künftig alles auf einem Platz vereint. „Das verbessert die Einsatzbereitschaft“, meint Koller. Im Nordwesten des neubebauten Geländes entstanden ein Kaderparkplatz für 75 Fahrzeuge und ein Versickerungsbecken. Mit der Eröffnung wird eine der größten Baustellen des Landes beendet. Regelmäßig arbeiteten dabei rund 100 Bauarbeiter am etwa 35,5 Millionen Euro teuren Objekt.