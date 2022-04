Widerstand in Schwarz-Weiß: Mauthausen-Fotoausstellung in Melk

Werbung

Gestreifte Häftlingskleidung, hervorstehende Knochen, leere Augen. Alles in Schwarz-Weiß. Es sind beklemmende Fotos – schonungslos starrt einem die hässliche Fratze des Nationalsozialismus ins Gesicht. Doch diese Fotos waren wichtiges Beweismaterial, um die Nazis zur Rechenschaft zu ziehen. Und dass diese Bilder überhaupt noch existieren, ist dem Mut ehemaliger Häftlinge und einer Widerstandskämpferin in Mauthausen zu verdanken.

„2005 wurde diese Ausstellung zum ersten Mal gezeigt“, sagt Wolfgang Fehrerberger, Mitglied des Vereins „MERKwürdig - Zeithistorisches Zentrum Melk“. Er lässt den Blick durch das „Objekt 10“ der Birago-Kaserne schweifen. Hier, wo zwischen 1944 und 1945 Häftlinge aus Mauthausen untergebracht wurden – in diesem KZ-Außenlager mussten rund 14.300 Menschen Zwangsarbeit verrichten, fast 5.000 von ihnen wurden ermordet. Hier, wo heute noch „Arbeit macht frei“ auf dem Holzgebälk prangt, werden gerade die Ausstellungselemente der Schau „Das sichtbare Unfassbare“ aufgebaut. Eine Foto-Ausstellung, die Einblick in den Wahnsinn des KZ Mauthausen gibt.

„Objekt 10“ als neues Areal für Vermittlungsarbeit

Einen Großteil der Bilder fertigte Francisco Boix an, ein Häftling, der für den SS-Erkennungsdienst arbeiten musste. Da die Foto-Negative nicht abgesichert aufbewahrt wurden, gelang es, viele davon verschwinden zu lassen. Ab 1944 schmuggelten vor allem junge Spanier aus dem „Arbeitskommando Poschacher“ die Negative aus dem KZ. „Sie brachten sie zu Anna Pointner, einer Frau, die in Mauthausen lebte“, erzählt Fehrerberger. Sie versteckte die Bilder wiederum in ihrer Gartenmauer.

Wolfgang Fehrerberger nahm die NÖN vorab zu einem exklusiven Rundgang durch die internationale Schau mit. Foto: Denise Schweiger

Mit der Ausstellung, die diesen Donnerstag eröffnet wird, entsteht in enger Kooperation mit dem Pionierbataillon 3 sowie mit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen im „Objekt 10“ nun dauerhaft ein neues Areal für den Austausch und Diskurs zu zeithistorischen Themen. „Auch die Dauerausstellung, die bislang in der Gedenkstätte zu sehen war, wandert ins ‚Objekt 10‘“, informiert Fehrerberger. Das rund 1.000 Quadratmeter große Areal soll künftig als „Co-Learning-Space“ genutzt werden: „Somit ist die Gedenkstätte ein Ort des Erinnerns und Gedenkens, das ‚Objekt 10‘ ein Platz zum Lernen und Vermitteln.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.