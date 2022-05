Marbacherin erschafft abwaschbare Kunstwerke

Werbung 12. - 15. Mai 2022 Anzeige Landwirtschaft erleben! 4 Tage Messe in Wieselburg.

„Es ist so surreal.“ Birgit Brezina kann‘s noch immer nicht glauben. „Auf dem Kinoplakat steht einfach mein Name!“

Für den Film „Hollywood“, der zuletzt beim Filmfestival „Diagonale“ in Graz Premiere feierte, war die 26-Jährige für die Maske zuständig. „Das war eine so tolle Erfahrung“, berichtet die gebürtige Marbacherin, die heute in Persenbeug-Gottsdorf lebt. Vor über zwei Jahren – genau eine Woche vor dem ersten Lockdown – schloss Brezina die Ausbildung zur Make-Up-Artistin ab. Und zwar neben ihrem Job als Webdesignerin in Wien. „Mein Beruf macht mir zwar wirklich Spaß, aber ich wollte nicht nur im Büro sitzen. Also habe ich überlegt, was ich machen könnte. Und geschminkt hab‘ ich mich eben immer schon gerne“, erzählt sie. Also startete sie die Ausbildung in Linz.

Wunden und Verletzungen per Pinselstrich

Als Brezina die Abschlussprüfung in der Tasche hatte, legte aber die Pandemie das Leben lahm. „Da machten sich schon Fragezeichen breit“, denkt sie an ihre Anfänge in der Selbstständigkeit zurück. Hochzeiten waren schließlich abgesagt, genauso Bälle und alle anderen Feierlichkeiten, wo Visagistinnen und Visagisten gebucht werden. Die Lockdowns nutzte Brezina, um kreative Looks zu schminken und Fotos davon ins Netz zu stellen. „Da bin ich dann in die Fotografie- und Filmwelt hineingerutscht“, erzählt die 26-Jährige. „So ein Glück!“, sagt sie. Denn Special Effects zu kreieren, wie etwa die blutenden Wunden und Verletzungen von Hauptdarstellerin Marlene Hauser in „Hollywood“, macht Brezina großen Spaß. Im Rahmen der Dreharbeiten nahm etwa auch Kabarettist Günther Lainer vor ihr Platz, auch bei weiteren Filmproduktionen wurde sie schon engagiert. Und ebenso schon für’s Theater, auch dieses Jahr ist sie wieder beim Theatersommer Wolfpassing (Bezirk Scheibbs) dabei. „Fotoshootings, Filme, Theater: In dieser Sparte möchte ich bleiben. Da kann man richtig kreativ sein!“

