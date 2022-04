Schallaburg-Ausstellung „Reiternomaden in Europa“ offiziell eröffnet

Werbung

Beleuchtet werden ab Samstag Ankunft und Präsenz der Hunnen, Awaren, Bulgaren und Ungarn. Die Schau im Renaissanceschloss im Bezirk Melk ist bis 6. November zu sehen und lädt laut einer Aussendung dazu ein, "die vermeintlich 'wilden Horden' mit anderen Augen zu sehen". Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nahm die Eröffnung vor.

Wer waren die Völker, die das Karpatenbecken, den Unteren Donauraum, aber auch den Osten des heutigen Österreichs über viele Jahrhunderte hinweg geprägt haben? Was bewog sie dazu, aufzubrechen und nach Westen zu wandern? Fragen wie diese werden in der Ausstellung beantwortet. Angekündigt wurde eine "Reise in die Welt und das Selbstverständnis der Nomaden des Donauraumes".

Die Ausstellung "zeigt, wie sich fremde Gesellschaften über Kultur- und Sprachgrenzen hinweg verständigten und aufeinander zubewegten. Das Image der zerstörerischen Steppenvölker wird geradegerückt und die vielen positiven Aspekte, wie zum Beispiel ihre hochmodernen Technologien, werden in den Fokus gestellt", sagte Mikl-Leitner. Die Schau verfolgt die Spuren der Nomaden des Donauraums von ihrem Ankommen in Europa im vierten Jahrhundert bis in die Gegenwart. Zu sehen sind Funde sowie Illustrationen von Martin Stark.

"Der Osten Österreichs wurde vom vierten bis ins zehnte Jahrhundert von diesen Steppenkriegern und Steppengesellschaften dominiert", erläuterte Kurator Falko Daim. Es sei an der Zeit gewesen, "diese Völker in ihrer Diversität im Zuge einer Ausstellung zu präsentieren". Kurator Dominik Heher betonte: "Das Bild der Horden aus dem Osten, die Europa überfallen, ist überholt." Mit der Schau wolle man "das Bild der nomadischen Völker in das richtige Licht rücken". Migration und kultureller Austausch seien immer schon eine Konstante der europäischen Geschichte gewesen, betonte Heher.

Escape Room wieder geöffnet

Zum zweiten Mal lädt ein Escape Room zum Lösen eines historischen Rätsels ein. Geboten wird auch Familienprogramm.

