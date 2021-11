Die Erinnerung wird sesshaft

16 Jahre war Walter Fantl-Brumlik jung, als er mit seiner Familie Bischof stetten verlassen musste. Nicht weil es der einzigen jüdischen Familie in Bischofstetten nicht mehr gefiel, sondern weil der Gemischtwarenhandel von Walter Fantl-Brumliks Vater nach dem „Anschluss“ von den Nationalsozialisten „arisiert“ wurde und die Familie 1940 in eine Sammelwohnung nach Wien ziehen musste. Worauf zuerst 1942 die Deportation ins Ghetto Theresienstadt und im September 1944 dann jene nach Auschwitz-Birkenau erfolgte.

Seine Eltern und seine Schwester wurden von den Nazis ermordet, Walter Fantl-Brumlik überlebte. Auch dank seines Gürtels – der einzige persönliche Besitz, der ihm im Konzentrationslager blieb, und den Fantl-Brumlik als seinen Talisman betrachtete. Nach seiner Rückkehr besuchte er Bischofstetten immer wieder. Das Haus, in dem er aufgewachsen war, betrat er aber nie mehr. Am 24. Oktober 2019 verstarb Fantl-Brumlik in Wien.

„Mehr, als sich Walter je erträumt hat“

Am vergangenen Freitag wurde in Bischofstetten, angebracht an eben diesem Haus, die Gedenktafel enthüllt, die an die Familie Fantl-Brumlik erinnern soll. Und die Enthüllung war ergreifend wie freudig zugleich. „Ich glaube, die Tafel ist mehr, als sich Walter je erträumt hat“, sagte der Amstettner Historiker Gerhard Zeillinger, der Fantl-Brumlik über viele Jahre begleitete und die Biografie über den Holocaust-Überlebenden schrieb. Vor Ort waren auch Angehörige von Fantl-Brumlik: seine Nichten Nina Moldauer und Karin Rivollet. Über die Bedeutung der Gedenktafel sprach Martha Keil, Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, das den Großteil der Finanzierung des Projekts übernahm. Ebenfalls finanziell beteiligt hat sich der Wiener Peter Buxbaum, dessen Vater aus Bischofstetten stammt. Finanziert wurde die Gedenktafel ausschließlich mit privaten Geldern.

Seit September 2019 befindet sich das ehemaligen Fantl-Haus entlang der Bundesstraße im Eigentum von Yasmine Gaber, die es freute, bei der Enthüllung dabei zu sein. „Es gibt Dinge, die man nicht vergessen sollte“, betont die junge Bischofstettnerin, dass sie von Beginn an die Anbringung der Gedenktafel befürwortet hatte.

Walter Fantl-Brumliks Nachlass, darunter auch sein Gürtel, ist seit Herbst im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten zu sehen