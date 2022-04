Die kleine Elli hat ein großes Herz

Werbung

Berührt von den Ereignissen in der Ukraine entschied sich die Zehnjährige, mithilfe einer besonderen Aktion zu helfen: Sie stellte einen Saftstand auf die Beine. „Sie hat sich über alles Gedanken gemacht und diese dann umgesetzt, von der Plakatgestaltung angefangen, bis hin zu den Getränken, der Standdeko und zum Verkauf“, berichtet Mama Julia Leitner stolz. Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen waren, ging am Sonntag, 27. März, Ellis Stand in Betrieb. Und ihrer Einladung – „Saft trinken für den guten Zweck“ – folgten viele: Sie nahm 270 Euro ein. Das Geld kommt der SOS-Kinderdorf-Ukraine-Nothilfe zugute. „Wir sind so stolz auf unsere Tochter, Kinder machen wahrlich diese Welt zu einem besseren Ort“, strahlt Mama Julia.

