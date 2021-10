Diebstahl: Jäger vermissen sechs Flaschen Jägermeister samt Spender

Bei sonnigem Herbstwetter wurde am Sonntag in Bischofstetten die traditionelle Hubertus-Messe gefeiert. Die Feststimmung bei der Kapelle im Tonachwald war aber getrübt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag war es zu einem Diebstahl gekommen.

Michael Bouda Erstellt am 12. Oktober 2021 | 18:23