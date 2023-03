Ehemaliger Polizist komponierte Stück: „Sonst hat nichts gepasst“

Rund ein Jahr ist es her, als der Autor Thomas Obruca seinen ehemaligen Polizeikollegen gebeten hat, ein Stück für die Lesungen aus seinem Buch zu komponieren. „Anfangs wollte Thomas Obruca, dass ich seine Lesung mit typisch bosnischen Liedern begleite. Allerdings passten die fröhlichen Lieder nicht zum Thema des Buches, also komponierte ich selbst eines“, sagt Gerstl. „Das Stück trägt den Titel: ‚war-ist-wird‘ und besteht aus drei Teilen, wovon jeder eine Botschaft in sich trägt“, erklärt Gerstl. Ursprünglich hatte der Komponist die Idee, ein Stück für ein kleines Orchester zu schreiben, aus praktischen Gründen entschied er sich jedoch, eine Sonate für ein einzelnes Akkordeon zu schreiben. „Wir mussten darauf achten, dass es nicht zu aufwendig wird, wenn wir viel unterwegs sind“, sagt Gerstl. Erstmalig aufgeführt wurde es im Cafè Prückel in Wien im vergangenen Oktober.

Für weitere Lesungen ergänzte der Komponist zwei Geigen, die vergangenen Sonntag in Bischofstetten ihren ersten Einsatz hatten. „Wir werden bald eine Lesung in Bosnien halten, für diesen Anlass wollten wir ein kleines Ensemble dazu gestalten“, sagt Gerstl und hofft, dass in diesem Jahr noch weitere Auftritte im Rahmen der Lesungen folgen werden.

