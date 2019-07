Die Steinleiten Alm, im Volksmund liebevoll „Stoaleitn“ genannt, ist eine wahre Erholungsoase für Wanderer. Während man dort im Normalfall „Bergfexen“, Schafe oder Kühe antrifft, kam vergangene Woche gleich ein ganzes Kamera-Team des Weges. Teile der Marktgemeinde Bischofstetten wurden für den Film „Ground Control“ kurzerhand zum Drehort.

„Zwei Tage haben wir insgesamt in Bischofstetten gedreht, den Rest in St. Pölten und Wien“, berichtet Regisseur Helmut Karner. Der 23-Jährige kommt selbst aus Bischofstetten – eine Autobiografie hat er allerdings nicht im Kasten. „Das hat eben gut gepasst. Die Landschaft und die Szenerie spiegeln das Drehbuch wider“, informiert er. „Ground Control“ ist eine, wie Karner betont, „Hommage an David Bowies ‚Space Oddity‘“. Die Geschichte erzählt von einem Autor, der sein Werk verfilmen möchte – doch seine Figuren erwachen zum Leben. „Der Film spielt in drei Welten. Einerseits gibt es natürlich die Realität, dann die Fiktion und die Kindheitserinnerungen der Hauptfigur“, erläutert Karner.

Die Story schwirrte dem 23-Jährigen schon länger im Kopf herum. Gemeinsam mit Christoph Hödl, Lehrer am BORG in St. Pölten, entwickelte er das finale Drehbuch. „Es hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt“, schmunzelt der Bischof-stettner. Zudem ist „Ground Control“ seine erste größere Filmproduktion. Wie groß sie ist, ist auch am Cast zu sehen.

Premiere für Ende 2019 angesetzt

Zita Gaier, die im österreichischen Spielfilm „Maikäfer, flieg!“ die Hauptrolle spielte, steht etwa auch für Karners Film vor der Kamera.

Der Dreh ist mittlerweile abgeschlossen. Wann der Film schließlich zu sehen sein wird, kann Karner aber noch nicht sagen. „Gegen Ende des Jahres wollen wir Premiere feiern“, verrät der Regisseur.