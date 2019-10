Seine Familie war die einzige jüdische in Bischofstetten gewesen. Und er war der Einzige, der von Auschwitz lebend zurückkam. Am Donnerstag vergangener Woche ist er im Alter von 95 Jahren verstorben: Walter Fantl.

Die ersten 16 Jahre seines Lebens wohnte Fantl in Bischofstetten, 1940 musste die Familie, die einen Kaufladen betrieben hatte, nach Wien übersiedeln. Nach fehlgeschlagenen Versuchen, in die USA auszureisen, erfolgte 1942 die Deportation nach Theresienstadt, 1944 wurden er und sein Vater nach Auschwitz gebracht. Nach der Befreiung im Jänner 1945 begab sich Fantl auf einen monatelangen Heimmarsch durch Polen und Schlesien. Als er zurück in Österreich war, erfuhr er, dass er der Einzige aus seiner Familie war, der überlebt hatte.

Kraft hatte ihm immer sein Gürtel gegeben, den er während seiner Gefangenschaft behalten durfte. „Das war das Einzige aus seinem früheren Leben. Seine Devise war: ‚Wenn ich diesen Gürtel behalten kann, kann ich auch mein Leben behalten‘“, erzählt der Historiker Gerhard Zeillinger, der die Geschichte Fantls in seinem Buch „Überleben. Der Gürtel des Walter Fantl“ aufgearbeitet hat.

Platz für Gedenktafel bereits gefunden

Seit 2018 gibt es Bemühungen, zu Ehren Fantls eine Gedenktafel in Bischofstetten zu errichten. Allerdings seien von der Gemeinde nur spärlich Rückmeldungen gekommen, kritisiert Zeillinger. Der damalige VP-Bürgermeister Reinhard Hager dementiert: Man hätte bereits gemeinsam einen Standort für die Gedenktafel gefunden – zwischen Kirchenplatz und Kindergarten. Auch im Gemeindevorstand sei die Causa positiv behandelt worden, nur sei nach wie vor ein Entwurf ausständig. „Es tut mir leid, dass Walter Fantl verstorben ist, bevor die Tafel montiert werden konnte“, sagt Hager.

Neo-VP-Ortschef Werner Nolz ist nicht abgeneigt: „Ich stehe dem neutral gegenüber – weder positiv noch negativ.“ Auf die Frage, warum er die Gedenktafel nicht aktiv befürworte, sagt Nolz: „Im Krieg sind viele Menschen gestorben und man macht nicht für jeden eine Tafel, aber es ist durchaus legitim.“