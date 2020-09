Es waren dramatische Szenen, die sich auf dem Hof von Hermine Schiel in Hanau während des jüngsten Hochwassers abspielten. Fünf Pferde befanden sich im Stall, als im Erdgeschoß des Wohnhauses bereits einen Dreiviertelmeter hoch das Wasser stand. Die Eingangstüre ließ sich aufgrund des Wasserdrucks nicht mehr öffnen.

Also stieg Schiel über das Fenster ein und aus, um nach den Pferden zu sehen. Dabei landete sie mit ihrem Fuß auf den Scherben eines zu Bruch gegangenen Porzellangefäßes. Ihre große Zehe war beinahe durchtrennt. Die Einsatzkräfte konnten allerdings nicht zufahren – die Masten der Pferdekoppel waren von den Fluten herausgerissen worden, lagen kreuz und quer und versperrten das Areal. Währenddessen begannen die ersten von rund 70 in Plastik verpackten Heuballen bereits zu rauchen, es herrschte akute Brandgefahr.

Doch in höchster Not kam die Hilfe aus dem Ort. „Das war so großartig“, konnte es Schiel kaum fassen. Bernhard Zichtl und seine Schwester Barbara Zichtl befreiten die Pferde, öffneten die rauchenden Heuballen und brachten frisches Heu für die Tiere. Eine große Unterstützung waren auch Steffi Kerschner, Gabi Gamböck, Maria Fuchs und Angela Gamsjäger.

Zum Retter wurde Feuerwehrmann Günther Berger. Er räumte mit seinem Traktor den Weg zum Wohngebäude frei, trug die schwer verletzte Schiel huckepack vom ersten Stock herunter und brachte sie in den Ort, von wo aus sie von der Rettung ins Spital gebracht wurde – bis Donnerstag musste sie bleiben.

Die Bischofstettnerin war ergriffen ob der großen Hilfe: „Ein herzliches Danke an alle Helfer, an die Bäuerinnen, an die Landjugend und an die Feuerwehr!“