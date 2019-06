„Wir sind noch nicht fündig geworden“, erklärt Bischofstettens VP-Ortschef Reinhard Hager, dass trotz Gesprächen mit an die 14 Interessenten noch kein passender Betreiber für das Café im neuen Dorfzentrum vorstellig wurde.

Gescheitert seien die Verhandlungen bisher vor allem an zwei Aspekten. Einerseits an den Öffnungszeiten: „Diese müssen im Einklang mit den Öffnungszeiten der Geschäfte im Dorfzentrum sein und gleichzeitig muss aber auch am Abend, wenn Veranstaltungen sind, geöffnet sein“, erläutert Hager.

Andererseits war man mit dem geplanten gastronomischen Angebot der bisherigen Bewerber nicht zufrieden: „Nur ein Eissalon ist beispielsweise zu wenig. Es soll auch kleine Gerichte geben. Außerdem soll der Saal im Dorfzentrum bei Veranstaltungen zum Teil auch mitbedient werden“, schildert Hager die Voraussetzungen.

Ideal sei es, wenn das Lokal bis zum 8. September, dem anvisierten Datum für die große Eröffnungsfeier, den Betrieb aufnimmt. Hager bleibt aber gelassen: „Wenn es erst Oktober oder November ist, ist das auch okay, aber es soll Hand und Fuß haben.“