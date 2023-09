„Da geht die Post ab!“: Das war das Bezirksmusikfest in Hürm

„Wenn so viele Musikerinnen und Musiker zusammenkommen – da geht einfach die Post ab.“ Engelbert Jonas, Bezirksobmann des NÖ-Blasmusikverbandes, blickt zufrieden auf das Bezirksmusikfest in Hürm zurück. 800 Musikerinnen und Musiker, 1.700 Besucherinnen und Besucher – das kann sich sehen lassen. 19 Gruppen wurden bei der Marschmusikbewertung bewertet (siehe Infobox unten). Eine weitere Zahl, auf die Jonas stolz ist: „Wir nähern uns dem Vor-Corona-Niveau“, sagt er.

Die Pandemie machte den Musikvereinen und Kapellen schließlich schwer zu schaffen. Events wie das Bezirksmusikfest – noch dazu, wenn sie so gut besucht werden – lassen Jonas Hoffnung schöpfen. „Das merkt man beim Publikum. Die Wertschätzung für die Blasmusik und das Interesse an ihr ist im Zuge des Festes in Hürm gestiegen“, meint er. Nächstes Jahr – am 14. September – findet das Bezirksmusikfest in Ybbs statt.

Marschmusikbewertung: Die Ergebnisse

Stufe E

Musikverein Gerolding: 95,5 von 100 Punkten

Trachtenkapelle Erlauf: 92,5

Musikverein Hürm: 90,5

Musikverein St. Martin-Karlsbach: 87,5

Trachtenkapelle Emmersdorf: 89

Stufe D

Musikverein „Frohsinn“ Neustadtl a. d. Donau: 83,5 von 90 Punkten

Musikverein St. Georgen/L.: 83,5

Trachtenkapelle Weitental: 81,5

Musikkapelle Melktal: 78,5

Stufe C

Stadtkapelle Melk: 73 von 80 Punkten

Dunkelsteiner Blasmusik: 72

Stadtkapelle Mank: 71,5

MV Marbach an der Donau: 71,5

Musikkapelle Kleinzell: 71

Musikverein Raxendorf: 69,5

Jugend- und Trachtenkapelle Yspertal: 65

Stufe B

Musikverein Kilb: 64,5 von 70 Punkten

Musikverein Bischofstetten: 63