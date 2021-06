Egal, wo im Bezirk ein Blasmusikinstrument ertönt: Bernhard Thain ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Nähe. Der Pöchlarner ist Posaunist, Tenorist, Dirigent, Direktor der Musikschule „Donauklang“ – und nun auch der Landesobmann des niederösterreichischen Blasmusikverbandes. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, strahlt Thain im NÖN-Interview. Am vergangenen Wochenende – kurz vor seinem Geburtstag – wurde er im Rahmen der Generalversammlung des Verbandes ins Amt gewählt.

„Blasmusik soll zu ihrer alten Stärke finden“

Thain folgt damit dem langjährigen Landesobmann Peter Höckner, der im Zuge der Versammlung für seine Tätigkeiten mit dem großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich und dem Ehrenring und der Ehrenmitgliedschaft des österreichischen Blasmusikverbandes ausgezeichnet wurde.

Thain ist somit der neue Landesobmann für 493 Musikvereine mit 26.000 Musikern in Niederösterreich – zuvor war er bereits im Vorstand im Jugendreferat tätig. „Ich werde mein Bestmögliches tun, damit die Blasmusik nach der aktuellen, schwierigen Zeit zur alten Stärke findet – oder vielleicht noch besser wird“, sagt er.